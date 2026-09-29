Sénégal: Ouverture d'un atelier de révision et de validation de la traduction du Coran en wolof

29 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Un atelier consacré à la révision scientifique et à la validation technique de la traduction du Coran en wolof, une des langues du Sénégal, a démarré, mardi, à l'initiative de l'Institut islamique de Dakar.

Des spécialistes des sciences islamiques, des linguistes prennent part à cette rencontre de trois jours organisée en partenariat avec le ministère de l'Education nationale du Sénégal et la République de Turquie à travers son ministère en charge des Affaires étrangères.

"Dans tous les +daara+ [écoles coraniques] du Sénégal, une place primordiale est accordée au Coran, et depuis 1970, l'Institut islamique a introduit cette initiative pour le développement et la promotion de l'enrichissement de la culture nationale", a déclaré Amadou Sakhir Mbaye, directeur de cet établissement d'enseignement secondaire et de recherche abrité par la grande mosquée de Dakar.

Prenant part à la cérémonie d'ouverture, la directrice du Centre national de ressources éducationnelles, Seynabou Wade Diop, a indiqué que le projet va également porter sur la traduction du Coran en français pour le public francophone.

Le conseiller aux affaires sociales à l'ambassade de Turquie à Dakar, Furuk Uslu, a exprimé la volonté de son pays d'accompagner cette "initiative innovatrice".

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