Sénégal: Le CNRA de Bambey évalue des lignées de niébé en zone sahélo-soudanienne

Ndiémane (Bambey) — Le Centre national de recherches agronomiques (CNRA) de Bambey, relevant de l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA), a entamé, mardi, une mission de co-évaluation multidisciplinaire et participative des lignées de niébé développées par son programme de sélection.

La mission, qui se déroule à Ndiémane, dans le département de Bambey (centre), porte sur l'évaluation des lignées en conditions sahélo-soudaniennes.

Elle s'inscrit dans le projet Breakthrough Cowpea Products for the West African Drylands, une initiative de sélection végétale financée par la Fondation Bill & Melinda Gates, visant à intégrer les préférences des utilisateurs dans le développement des variétés et à orienter l'avancement des lignées vers une éventuelle candidature à l'homologation.

La mission conduite par le directeur du CNRA de Bambey, Bassirou Sine, réunit les chercheurs du CNRA de Bambey et des représentants des organisations paysannes, des transformateurs, des agro-dealers et des membres de l'interprofession du niébé.

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Les observations directes des dispositifs expérimentaux et les échanges entre participants doivent permettre d'identifier les lignées présentant un potentiel pour différents objectifs de production, d'adaptation et d'utilisation.

Les observations recueillies à Ndiémane seront comparées à celles effectuées sur d'autres sites, notamment Bambey, Pambal, Louga et Noto, afin d'identifier les caractères d'intérêt, les contraintes prioritaires et les thématiques de recherche nécessitant des investigations complémentaires.