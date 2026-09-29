Sénégal: Assemblée nationale - La session ordinaire unique 2026-2027 s'ouvre le 13 octobre prochain

Dakar — La session ordinaire unique 2026-2027 de l'Assemblée nationale s'ouvre le 13 octobre prochain, a annoncé, mardi, le président de la séance plénière du jour, Ismaila Diallo.

"Le bureau de l'Assemblée [nationale], réuni ce matin à 9h, propose le mardi 13 octobre 2026, à 10h, pour l'ouverture de la session ordinaire unique 2026-2027", a-t-il déclaré lors de la plénière consacrée à l'examen du projet de loi n° 21/2026 modifiant la loi n° 2016-09 du 14 mars 2016 instituant une carte d'identité biométrique CEDEAO.

Ce texte a été finalement renvoyé en commission sur demande du président de la commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains, Abdoualye Tall.

L'examen de la proposition de loi n° 37/2026 portant modification de la loi n° 2019-03 du 1er février 2019 portant Code pétrolier a été également reporté après la saisine du Conseil constitutionnel par le gouvernement visant à faire déclarer cette proposition de loi irrecevable, selon Ismaila Diallo.

La séance plénière consacrée à l'examen de la proposition de loi n°39/2026 relative à la santé en milieu carcéral, prévue mercredi, à 15h, est, elle, maintenue.