Sénégal: Entreprises et droits de l'homme - Le plan d'action national bientôt soumis à une validation politique

Dakar — Le plan d'action national du Sénégal sur les entreprises et les droits de l'homme a fait l'objet d'une validation technique en septembre 2025 et sera prochainement soumis à une validation politique, a annoncé, mardi, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Moussa Sarr.

"Ce document est là et fera l'objet prochainement d'une validation politique", a-t-il déclaré à l'ouverture du cinquième Forum africain sur les entreprises et les droits de l'homme.

"Réaliser le droit à un environnement propre, sain et durable grâce à une conduite responsable des entreprises", est le thème de cette rencontre prévue du 29 septembre au 1er octobre.

Elle porte sur les moyens de garantir le droit à un environnement propre, sain et durable à travers une conduite responsable des entreprises.

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Le ministre de la Justice est revenu sur les avancées enregistrées dans plusieurs pays africains, faisant allusion au Kenya, à l'Ouganda, au Nigeria, au Liberia et au Ghana, qui ont adopté des plans d'action nationaux sur les entreprises et les droits de l'homme.

Selon Moussa Sarr, cette validation traduira l'engagement du Sénégal à "intégrer durablement" les droits humains et la protection de l'environnement dans ses politiques économiques et sociales.

Le document répond notamment aux recommandations issues du quatrième cycle de l'Examen périodique universel, qui invite le Sénégal à renforcer la gouvernance des secteurs économiques sensibles, particulièrement les industries extractives, indique-t-on.

Entamée en 2023, l'élaboration de ce plan s'appuie sur une démarche inclusive associant les institutions publiques, les entreprises, les syndicats, les organisations de la société civile, les communautés locales et les experts, a rappelé le ministre.

Il a souligné l'importance de ce plan dans un contexte marqué par le démarrage de l'exploitation des ressources pétrolières et gazières du pays, insistant sur la nécessité de concilier croissance économique, justice sociale, protection de l'environnement et respect des droits humains.

De son point de vue, l'Afrique doit rester maîtresse de son modèle de développement.