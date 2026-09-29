Sénégal: Vers la mise en place d'une stratégie nationale des achats publics durables

Dakar — L'Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP) du Sénégal compte mettre en place un comité de pilotage chargé d'élaborer une stratégie nationale des achats publics durables, a annoncé mardi, son directeur général, Moustapha Djitté.

"Il s'agira de réfléchir sur la possibilité de mettre en place une stratégie nationale des achats plus durables. Et cette future stratégie sera déclinée en plusieurs plans d'action spécifiques afin d'assurer une mise en oeuvre maîtrisée et cohérente", a-t-il dit à l'ouverture d'un atelier international consacré aux achats publics verts.

La rencontre se tient avec l'appui de plusieurs partenaires, dont le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), l'Institut international pour le développement durable et les acteurs de l'initiative One Planet.

Selon le directeur général de l'ARCOP, le comité de pilotage en question sera le plus représentatif et va compter, en son sein, des personnes issues du secteur privé. "Il faut le rappeler, la commande, elle est préparée par l'État mais elle est satisfaite par le secteur privé", a-t-il relevé.

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"C'est une manière de permettre aux acheteurs publics de procéder à des acquisitions qui soient respectueuses de l'environnement sans que la nécessaire optimisation des ressources publiques ne soit à compromis", a ajouté M. Djitté.

"Si le secteur privé et le secteur public ne sont pas alignés sur la nécessité de la préservation de l'environnement, l'objectif ne sera jamais atteint", a déclaré Moustapha Djitté.

La commande publique "représente un puissant levier pour agir sur nos modes de consommation et de production", a-t-il ajouté, rappelant que près de 3 000 milliards de francs CFA sont mobilisés chaque année dans le cadre des marchés publics.

Selon son directeur général, l'ARCOP a engagé un processus de révision des dossiers-types de marchés publics afin de les adapter aux nouvelles exigences environnementales et sociales.

Cette révision doit notamment permettre, à terme, l'introduction de clauses spécifiques destinées à favoriser l'acquisition de biens et services plus respectueux de l'environnement, a-t-il indiqué.