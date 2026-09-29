Sénégal: Un lot d'équipements du ministère de tutelle à des artisans de Ziguinchor

Ziguinchor — Le ministère de la Culture, de l'artisanat et du tourisme a remis, mardi, un lot d'équipements aux artisans de la région de Ziguinchor évoluant dans la confection, la transformation de fruits et légumes, la mécanique automobile et la menuiserie et bois.

"C'est dans cette dynamique d'accompagnement que le ministère a mis à la disposition de la Chambre des métiers de Ziguinchor un lot important d'équipements destinés aux artisans de la région, afin de leur permettre d'améliorer leurs capacités productives", a dit le ministre Alpha Thiam, lors de la cérémonie d'ouverture de la Foire touristique et artisanale de Ziguinchor.

Ce lot comprend des matériaux destinés aux artisans de quatre filières que sont la confection, la transformation des fruits et légumes, la mécanique automobile et la menuiserie et bois.

Il a ainsi invité les acteurs du secteur de l'artisanat à continuer d'innover, à créer, à partager leur savoir-faire et à le transmettre.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Vous êtes les gardiens de notre identité et les bâtisseurs de notre économie d'aujourd'hui, mais encore plus important, de notre économie de demain", a dit le ministre.

Selon M. Thiam, à Ziguinchor, l'artisanat constitue non seulement un moteur de l'économie locale, mais également un levier de transformation et d'intégration sous-régionale grâce aux échanges culturels de la sous-région.

A travers cette foire, le ministère de la Culture et de l'Artisanat entend contribuer à la promotion du patrimoine artisanal de la Casamance, à la visibilité des talents locaux, au renforcement des débouchés commerciaux pour les artisans et, plus largement, au développement également de l'offre touristique.

"Cette foire permettra également de mettre en lumière l'innovation, la créativité, la capacité des artisans à proposer des produits susceptibles d'accompagner le développement touristique de notre pays. Elle s'inscrit naturellement dans la dynamique de promotion du Made in Sénégal, de promotion du consommer local", a soutenu M. Thiam.

Les deux vont de pair et participent à la valorisation du savoir-faire national et au développement d'un artisanat compétitif, innovant, créateur de valeur, créateur également d'emplois directs et indirects, a-t-il indiqué.

"Donc n'hésitez pas à vous attacher les services des marketeurs, d'un comptable, parce que vous ne pouvez pas être le créateur, le cuisinier, le cordonnier, l'artisan, faire la comptabilité, faire le marketing, faire la vente. Ce n'est pas possible", a lancé le ministre à l'endroit des acteurs.