Sénégal/Ethiopie: Malang Sarr dans le onze départ des Lions contre l'Ethiopie

29 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Malang Sarr est l'un des nouveautés du onze de départ choisi par le sélectionneur sénégalais Patrick Vieira pour affronter l'Ethiopie, à partir de 13h heures, pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027.

Avec Ibrahim Mbaye qui démarre également ce match, le technicien français n'a apporté que deux changements au onze de départ qu'il avait aligné contre le Mozambique, lors de la première journée.

Voici le onze de départ du Sénégal contre l'Ethiopie :

Gardien : Yehvann Diouf

Défenseurs : Moussa Niakhaté, Sadibou Sané, Malang Sarr, El Hadj Malick Diouf

Milieux : Lamine Camara, Pape Guèye

Attaquants : Assane Diao, Abdallah Sima, Ibrahim Mbaye, Nicolas Jackson

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