Cote d'Ivoire: Tchologo/Employabilité - Des certificats fonciers et des attestations décernés

Le gouvernement veut faire du foncier un terreau fertile pour l'employabilité des jeunes.

Le samedi 26 septembre, à la place Alassane Ouattara de Ferkessédougou, dans la région du Tchologo, s'est déroulée une cérémonie de remise de certificats fonciers, de diplômes et d'attestations de formation à des bénéficiaires du programme de formation et d'employabilité.

Cette cérémonie a vu la participation du ministre de la Transition numérique et de l'Innovation technologique, Djibril Ouattara, représentant le vice-Premier ministre, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, par ailleurs président du conseil régional du Tchologo.

Elle était présidée par le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, selon une correspondance particulière.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

A cette cérémonie, ce sont près de 1000 certificats fonciers et 500 permis de conduire qui ont été remis. 100 jeunes formés à la conduite d'engins lourds ont également reçu leurs attestations. Sur les 5000 bénéficiaires du programme, 1900 sont de la région du Tchologo.

Porteur du message du vice-Premier ministre, Djibril Ouattara dira qu'avec cette cérémonie, c'est une étape importante qui vient d'être franchie. « Dans le Tchologo, la terre n'est pas qu'une superficie. C'est notre histoire, notre patrimoine, notre outil de travail et ce que nous voulons laisser de plus cher à nos enfants », a-t-il affirmé.

Mais pour lui, sécuriser la terre ne suffit pas. « Il faut aussi donner aux femmes et aux jeunes les moyens d'en tirer de la valeur et de vivre dignement de leur travail. Former un jeune, ce n'est pas seulement lui remettre une attestation, c'est lui donner une compétence », a assuré Djibril Ouattara.

Mamadou Touré lui a rappelé que ce programme vise, au total, 10 000 jeunes. « Ces jeunes ont été formés aux métiers de la sécurisation foncière, de la géomatique, du bâtiment et des travaux publics (Btp), des transports et de l'entrepreneuriat », a-t-il précisé.

Il a salué l'apport du cabinet de géomètre-expert Diallo Sékou dans la mise en oeuvre du programme.

Le directeur général par intérim de l'Agence foncière rurale (Afor), Marc Koffi Gnalhey, s'est réjoui du succès de la phase 1 de ce programme. Il a invité les populations à s'inscrire dans cette phase 2 qui est financée par l'Agence française de développement (Afd).