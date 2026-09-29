Cote d'Ivoire: Dialogue social - Des acteurs du monde du travail instruits sur les bonnes pratiques

Un atelier pour la mise en place d'un noyau national de formateurs en dialogue social au profit du Conseil national du dialogue social se tient à Yamoussoukro.

Au cours des dernières années, la Côte d'Ivoire a enregistré des avancées significatives en matière d'institutionnalisation du dialogue social, à travers la consolidation du Conseil national du dialogue social (Cnds), la mise en oeuvre des trêves sociales successives et le renforcement des cadres de concertation entre le gouvernement, les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs.

En dépit de ces avancées, plusieurs défis subsistent. Les diagnostics posés avec l'appui de l'Organisation internationale du travail (Oit) ont mis en évidence des besoins persistants en matière de maîtrise des mécanismes du dialogue social, de négociation collective, de gestion des conflits, de facilitation des échanges multipartites et de diffusion des bonnes pratiques auprès des acteurs du monde du travail.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans cette perspective se tient, du 29 septembre au 1er octobre 2026, à Yamoussoukro, un atelier qui vise à mettre en place un noyau national de formateurs au sein du Cnds. Ces formateurs seront appelés à diffuser et à promouvoir les bonnes pratiques de dialogue social auprès des institutions publiques, des organisations d'employeurs, des organisations de travailleurs et des autres parties prenantes concernées. Ce, en s'appuyant sur l'utilisation des données probantes et sur les enseignements tirés de l'expérience ivoirienne en matière de salaire vital.

À l'ouverture de l'atelier, le 29 septembre 2026, le coordinateur des projets salaires de l'Oit, Djè Ulrich, au nom de N'Dèye Coumba Diop, directeur pays de l'Oit, a souligné que la Côte d'Ivoire a enregistré des avancées dans le domaine du dialogue social et dans l'institutionnalisation des différents mécanismes de dialogue social, notamment à travers le Cnds. Il a également relevé des avancées dans les textes sociaux.

« Il ne s'agit pas d'une formation classique. Notre ambition n'est pas simplement de former des participants. Elle est de former les formateurs et les facilitateurs. C'est-à-dire que nous voulons construire, au sein du Cnds, un noyau de formateurs et de facilitateurs au dialogue social au niveau national », a-t-il justifié. Selon lui, l'atelier doit permettre aux participants de s'approprier les différents mécanismes mis en place, de sorte que le départ d'un projet ne mette pas à mal une dynamique qui a été engagée.

Le secrétaire exécutif du Cnds, Kouma Mathieu, au nom du président du Cnds, Bernard N'Doumi, a soutenu que l'atelier porte sur un thème crucial, à savoir le salaire vital et le dialogue social. « Les objectifs de notre atelier se résument à comprendre les enjeux du salaire vital, à améliorer nos pratiques de dialogue social, à renforcer les compétences des conseillers du Cnds pour faire face aux défis du monde du travail », a fait remarquer Kouma Mathieu.

Et d'ajouter qu'il s'agira de constituer, au sein du Cnds, un noyau de négociateurs et de facilitateurs du dialogue social et de répercuter ces acquis auprès des acteurs sociaux au plan national.