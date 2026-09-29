Cote d'Ivoire: Journées communales du loisir - Les loisirs ouvrent la voie à l'employabilité en régions

Les Journées communales du loisir (JC-Loisir) ont mobilisé, du 24 au 26 septembre 2026 à Dimbokro, 51 jeunes volontaires autour des activités ludiques, sportives et culturelles. Initiée par le ministère du Tourisme et des Loisirs, à travers la Direction des Parcs de Loisirs et des Jeux numériques (DPL-JEN), en partenariat avec la mairie, la formation entend donner aux participants des outils pour développer des activités de loisirs dans leur communauté.

Jeux traditionnels et modernes, ateliers pratiques, activités culturelles, mais aussi initiation à l'inclusion des enfants à besoins spécifiques ont rythmé ces trois journées. Au-delà de la pratique des loisirs, les participants ont été sensibilisés aux rudiments de l'animation et au travail en équipe.

51 jeunes formés

Mamadou Kéita, directeur des Parcs de Loisirs et des Jeux numériques (DPL-JEN) à la Direction générale des Loisirs (DGL), a rappelé, au nom du ministre Siandou Fofana, l'importance de rendre les loisirs accessibles au plus grand nombre.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« L'accès aux loisirs doit être garanti à tous et partout, car ils constituent un levier d'employabilité pour la jeunesse et un moteur de développement des territoires », a-t-il souligné.

Cette orientation a trouvé un prolongement avec la création de l'Association des Animateurs de Dimbokro (2AD). Ce regroupement est né de la volonté des jeunes de mettre à profit les acquis de la formation et de poursuivre des initiatives locales.

Citant également Mme Isabelle Anoh, Mamadou Kéita a insisté sur l'importance de la formation des animateurs. Celle-ci doit, selon lui, contribuer à développer des pratiques de loisirs « sécurisées, inclusives et durables, au service des populations ».

Des compétences et des vocations

Les JC-Loisir ont également offert aux participants un cadre d'apprentissage différent. L'awalé, le scrabble, la pétanque et le badminton ont notamment servi de supports aux activités.

Pour les organisateurs, ces disciplines permettent de développer des aptitudes en animation, de susciter des vocations et de renforcer la cohésion sociale. Elles peuvent également ouvrir des perspectives d'engagement dans les activités de loisirs au niveau local.

La dynamique devrait se poursuivre avec la première initiative de la 2AD. Baptisée « Dimbokro en Fitness », elle est annoncée pour le 5 décembre 2026, avec l'appui méthodologique de la DPL-JEN.

Les jeunes animateurs envisagent également de proposer des activités régulières pendant les vacances scolaires et à l'occasion de journées internationales.

À Dimbokro, les JC-Loisir prennent ainsi une nouvelle dimension. La formation des 51 jeunes ne constitue pas seulement l'aboutissement de trois journées d'activités. Elle marque le début d'une dynamique locale destinée à faire des jeunes formés des acteurs des loisirs au sein de leur communauté.