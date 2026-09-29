Guinée: Le Club de Madrid appelle les autorités à rétablir le droit de circulation à l'opposant Cellou Dalein Diallo

Privé doublement de voyager à New-York pour assister aux Assemblées annuelles des Nations Unies et de passeport ordinaire en tant que citoyen, l'opposant guinéen Cellou Dalein Diallo, ancien Premier Ministre de Guinée (2004-2006) et Membre du Club de Madrid vient de décrocher le soutien indéfectible du Club de Madrid qui appelle les autorités guinéennes à rétablir le droit du Premier Ministre Diallo de voyager librement et à assurer le plein respect de tous ses droits fondamentaux.

Dans un document parvenu à Confidentiel Afrique, le Club de Madrid condamne fermement la révocation signalée du passeport ordinaire de Cellou Dalein DIALLO qui l'a empêché de voyager d'Abidjan à New York pour participer aux activités en marge de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Le Club de Madrid appelle de vive voix les autorités guinéennes à rétablir le droit du Premier Ministre Diallo de voyager librement et à assurer le plein respect de tous ses droits fondamentaux.Le Club de Madrid exprime sa solidarité avec le Premier Ministre Diallo et réaffirme son engagement à défendre les libertés démocratiques, les droits de l'homme et l'état de droit.