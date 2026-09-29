Congo-Kinshasa: Malgré l'ultimatum d'une semaine, 2 véhicules sur 4 circulent sans plaque à Bunia, déplore la police

Malgré l'ultimatum d'une semaine accordé depuis jeudi 24 septembre aux propriétaires de véhicules sans plaques d'immatriculation officielles pour se mettre en règle, deux véhicules sur quatre circulent toujours sans plaque à Bunia, déplore la Police nationale congolaise (PNC) en Ituri. L'échéance fixée par les autorités expire jeudi 1er octobre.

À deux jours de cette échéance, la police rapporte que certains véhicules circulent également avec des immatriculations temporaires. Cette situation, constatée dans plusieurs quartiers de Bunia, préoccupe les forces de l'ordre qui estiment qu'elle constitue une violation du Code de la route.

Pour la PNC, la circulation de véhicules sans plaques officielles complique également leur identification en cas d'infraction ou de délit. L'ultimatum vise ainsi à encourager les propriétaires concernés à régulariser leurs véhicules.

La police avait accordé ce délai d'une semaine jeudi dernier, avec pour objectif de renforcer la sécurité routière et de faciliter l'identification des automobiles en circulation dans le chef-lieu de l'Ituri.

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Les automobilistes évoquent des difficultés administratives

Plusieurs propriétaires de véhicules concernés rejettent toutefois l'idée d'un refus de se conformer à la réglementation. Ils affirment avoir effectué les démarches nécessaires auprès de la Direction générale des impôts (DGI), mais ne pas avoir reçu leurs plaques physiques.

Ces automobilistes expliquent cette situation par l'indisponibilité des stocks de plaques. Ils demandent ainsi que cette contrainte administrative soit prise en compte dans l'application de la mesure.

Face à ces accusations, la DGI précise que la souscription s'effectue désormais en ligne. Chaque assujetti reçoit un numéro d'immatriculation généré par le système, qui est ensuite imprimé avant l'expédition de la plaque métallique au demandeur.

Le service d'immatriculation invite l'ensemble des propriétaires d'engins roulants à respecter les démarches requises et à se mettre en conformité avant l'application des sanctions policières.