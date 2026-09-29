Congo-Kinshasa: La multiplication des forages à Kinshasa inquiète les experts

À Kinshasa, face aux difficultés d'accès à l'eau potable distribuée par la REGIDESO, de nombreux habitants se tournent vers les forages pour satisfaire leurs besoins quotidiens. Dans plusieurs quartiers de la capitale, ces points d'approvisionnement se multiplient et sont devenus indispensables pour des milliers de ménages. Cependant, derrière cette solution se cachent des préoccupations environnementales et sanitaires. La prolifération des forages, souvent réalisés sans contrôle technique ni étude préalable, soulève des inquiétudes quant à la qualité de l'eau consommée.

Les forages sont devenus une source incontournable d'approvisionnement en eau pour de nombreux ménages kinois. Dans plusieurs communes, les habitants s'y rendent chaque jour, bidons à la main, afin de s'approvisionner en eau. Si cette alternative permet de faire face aux difficultés d'accès à l'eau potable, des experts alertent sur les risques liés à la multiplication des ouvrages réalisés sans respect des normes techniques.

Qualité des nappes souterraines

Pour l'ingénieur Tychick Anasema, responsable de Smart Industrie Technologie et expert en travaux de forage, la prolifération des forages non contrôlés constitue une préoccupation majeure:

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« La multiplication des forages, lorsqu'elle est réalisée sans étude préalable ni contrôle technique, présente des risques pour l'environnement et pour la qualité des nappes souterraines. »

De son côté, l'ingénieur Steve Banza Emmanuel, spécialiste des questions environnementales, estime que l'État doit veiller au respect des normes dans la réalisation des forages par les particuliers. « L'État doit mettre en place une réglementation stricte afin de garantir des forages durables et une eau de bonne qualité pour la population », affirme-t-il.

Risques des maladies

Les professionnels de la santé s'inquiètent également des conséquences sanitaires pouvant découler d'une mauvaise protection des installations de forage. Jean Bosco Gingambi Gizenga, médecin traitant au centre de santé de Maluku 1, met en garde contre les risques encourus par les consommateurs.

« Parmi les conséquences, les consommateurs sont exposés aux microbes, à la diarrhée, à la fièvre typhoïde ainsi qu'aux parasitoses intestinales. »

Si les forages répondent aujourd'hui à un besoin réel d'accès à l'eau dans une ville en pleine croissance, leur multiplication nécessite un encadrement rigoureux. Pour les experts, seules des mesures de contrôle, de suivi technique et de réglementation permettront d'éviter que cette solution ne devienne une menace pour la santé publique et l'environnement.