Afrique: Quand l'incertitude institutionnelle devient un risque économique

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De la séparation des pouvoirs à la prévisibilité de l'investissement

Le Sénégal pourrait être en train d'entrer dans une phase où une tension institutionnelle, parfaitement gérable en elle-même, risque de devenir une variable économique.

Le problème n'est pas de déterminer qui, de l'Exécutif ou du Législatif, doit politiquement « gagner ». Dans une République constituée, aucun pouvoir ne dispose de la République parce qu'il dispose momentanément d'une majorité. La majorité permet de gouverner et de légiférer dans le champ que la Constitution lui reconnaît ; elle ne supprime ni les frontières entre pouvoirs ni le contrôle de constitutionnalité.

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Les derniers mois ont précisément rappelé cette architecture.

Le 9 juillet 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution une révision adoptée par l'Assemblée nationale. Parmi les motifs retenus figurait le refus de donner suite au vote bloqué demandé par le Gouvernement, prérogative que le Conseil a considérée comme constitutionnellement applicable à la procédure concernée.

Quelques semaines plus tard, le conflit s'est déplacé vers les crédits spéciaux. Le Gouvernement a estimé que la proposition parlementaire empiétait sur le domaine réglementaire et saisi le Conseil constitutionnel. Celui-ci a déclaré la proposition irrecevable le 25 août.

Le différend autour du Code pétrolier doit donc être observé non comme un événement isolé, mais comme le troisième élément possible d'une séquence institutionnelle.

Le vrai risque n'est plus seulement juridique

Chaque institution peut exercer légitimement ses prérogatives. Mais une succession de textes votés, contestés, suspendus, déférés ou invalidés peut finir par produire quelque chose qu'aucun acteur ne recherche individuellement : une prime d'incertitude institutionnelle.

Et c'est ici que la question devient économique. Un investisseur ne demande pas seulement : quelle est la loi ? Il demande également : la loi qui m'est présentée aujourd'hui sera-t-elle encore celle qui organisera mon investissement demain ?

Dans les hydrocarbures, cette question prend une importance particulière. Les investissements sont lourds, les horizons contractuels longs, les risques élevés et les décisions fondées sur une anticipation relativement stable du régime juridique, fiscal, contractuel et réglementaire. L'incertitude institutionnelle peut donc devenir elle-même un coût économique.

Le télescopage des signaux

Le moment est d'autant plus délicat que le Sénégal travaille simultanément à restaurer sa crédibilité financière. Le 1er septembre, les services du FMI et les autorités sénégalaises sont parvenus à un accord au niveau des services sur un programme FEC de 36 mois d'environ 2,2 milliards de dollars, encore soumis notamment à l'approbation du Conseil d'administration et aux mesures correctrices liées au précédent cas de communication d'informations erronées. Le FMI insiste simultanément sur la stabilité macroéconomique, la transparence budgétaire, l'environnement des affaires et une croissance tirée par le secteur privé.

Le 15 septembre, après avoir reçu le Président Bassirou Diomaye Faye à Washington, Kristalina Georgieva a précisément souligné les efforts visant à améliorer les perspectives d'investissement et à renforcer l'activité du secteur privé.

C'est là que surgit une contradiction stratégique potentielle. On ne peut durablement reconstruire la confiance financière d'un côté et laisser se développer, de l'autre, une incertitude sur la prévisibilité institutionnelle des règles économiques.

Il ne s'agit pas de dire que modifier le Code pétrolier serait en soi défavorable aux investisseurs. Un État souverain peut légitimement réviser son cadre pétrolier. La question déterminante est ailleurs : la prévisibilité du processus par lequel il le fait.

Du risque politique au risque de système

C'est peut-être le point que le débat politique ne voit pas encore. Une succession de confrontations entre l'Assemblée et l'Exécutif, arbitrées périodiquement par le Conseil constitutionnel, peut rester juridiquement normale.

Mais si elle devient répétitive, elle change de nature. Elle produit alors trois incertitudes simultanées : incertitude normative, sur les règles qui survivront au processus institutionnel ; incertitude décisionnelle, sur l'autorité qui possède effectivement la capacité de conduire les réformes ; incertitude économique, sur la stabilité des conditions dans lesquelles l'investisseur engage son capital. C'est leur accumulation qui peut devenir dangereuse.

Le paradoxe sénégalais

Le Sénégal pourrait ainsi se retrouver dans une situation paradoxale : rétablir progressivement sa crédibilité macrofinancière tout en dégradant involontairement sa prévisibilité microéconomique et institutionnelle.

Or les deux dimensions sont inséparables. Le FMI peut contribuer à restaurer la crédibilité macroéconomique. La Banque mondiale et les autres partenaires peuvent apporter financements et instruments de dérisquage. Les autorités peuvent promouvoir le Sénégal auprès des investisseurs. Mais aucune institution internationale ne peut remplacer une chose que seul le fonctionnement interne de la République peut produire : la prévisibilité institutionnelle.

Et sans prévisibilité, le dérisquage financier devient plus coûteux parce qu'il doit compenser un risque qui aurait pu être évité en amont. Une République n'a pas besoin d'un vainqueur. Elle a besoin d'une architecture qui fonctionne. C'est peut-être finalement la leçon la plus importante.

La séparation des pouvoirs n'a pas été conçue pour empêcher l'action. Elle a été conçue pour empêcher qu'une capacité momentanée d'action devienne une capacité illimitée de transformation des règles.

Le Conseil constitutionnel ne devrait donc pas devenir le lieu permanent où se règle ce qui aurait pu être clarifié avant l'adoption des textes. À force de demander au juge constitutionnel de tracer après coup les frontières entre pouvoirs, le système politique risque de transformer une institution de garantie en régulateur récurrent d'un conflit politique.

Le coût finirait alors par sortir du droit. Il entrerait dans les anticipations des entreprises, les modèles de risque des investisseurs, les conditions de financement et, finalement, dans le coût du capital pour le Sénégal.

Le signal d'alerte

La question stratégique n'est donc plus : qui gagnera le prochain bras de fer entre l'Exécutif et l'Assemblée nationale ? Elle est : combien de bras de fer institutionnels l'économie sénégalaise peut-elle absorber avant que leur répétition ne soit elle-même intégrée comme un risque-pays ?

C'est à cet endroit précis que le Seuil de Pertinence Stratégique doit être appliqué. Un acte peut être politiquement souhaitable. Il peut même être juridiquement défendable au moment où il est engagé. Mais s'il accroît l'incertitude systémique davantage qu'il n'accroît la capacité productive, la confiance ou la prévisibilité de l'État, son coût stratégique peut devenir supérieur à son bénéfice politique immédiat.

Le Sénégal a aujourd'hui besoin de reconstruire simultanément sa crédibilité financière, sa capacité productive et la confiance des investisseurs. Il serait dommage que les progrès accomplis sur le premier front soient neutralisés par une incertitude fabriquée sur le second.

Alerter sans accuser, ici, consiste précisément à le dire avant que les marchés ne commencent à le mesurer.