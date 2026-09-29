Burkina Faso: Fête nationale du Royaume d'Arabie saoudite - Six décennies de coopération avec le Burkina saluées

L'ambassade du Royaume d'Arabie saoudite au Burkina Faso a célébré, en différé, le 26 septembre 2026, le 96e anniversaire de l'unification du Royaume par son fondateur, le roi Abdelaziz ben Abderrahmane Al Saoud, en présence de plusieurs autorités et leaders burkinabè.

Chaque 23 septembre, le Royaume d'Arabie saoudite commémore l'anniversaire de son unifi-cation. Cette année encore, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Burkina Faso, Saad Misfer Ahmed Almimoni, a respecté la tradi-tion. Il a convié les autorités burkinabè, les représentants du corps diplomatique, les leaders religieux ainsi que les amis de son pays au Burkina Faso à célébrer la 96e fête nationale.

Depuis cet événement histo-rique, le Royaume, souligne l'ambassadeur, s'est engagé dans une politique étrangère empreinte de sagesse et fondée sur les principes de justice, d'égalité, de respect de la souveraineté des Etats et de non-ingérence dans les affaires intérieures, tout en oeuvrant inlassablement à la consolidation de la paix et de la sécurité. « Ces valeurs, puisées dans notre Constitu-tion et notre héritage, ont renforcé la position du Royaume sur la scène inter-nationale et lui ont valu l'estime et la considération de ses frères et partenaires au sein de la communauté internationale », a-t-il rappelé.

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La célébration a également été l'occasion de magnifier les relations bilatérales entre le pays des Deux Saintes mosquées et le pays des Hommes intègres, vieilles de plus de six décennies. Ces relations se sont consolidées à travers des visites officielles, la signature d'accords et la mise en place de groupes d'amitié parlementaire. L'Arabie saou-dite accorde une importance particulière au renforcement de ses relations avec les pays africains en vue d'accompa-gner le développement du continent.

Au cours des cinquante dernières années, le Royaume a ainsi consacré plus de 45 milliards de dollars US, par l'intermédiaire du Fonds saoudien pour le dévelop-pement et du Centre Roi Salman pour le secours et l'action humanitaire, au financement de projets huma-nitaires et de développement dans 54 pays, dont le Burkina Faso. Pour couronner « ces relations durables et frater-nelles avec l'Afrique », l'Arabie saoudite a lancé, lors du premier sommet Arabie saoudite-Afrique, tenu à Riyad en 2023, l'initiative de Sa Majesté le Serviteur des Deux Saintes mosquées.

Celle-ci prévoit la mise en oeuvre de projets d'envergure pour un montant de plus d'un milliard de dollars US sur une période de dix ans, dans des secteurs vitaux tels que le dévelop-pement des infrastructures et la sécurité alimentaire. Dans le cadre de la coopération bila-térale avec le Burkina Faso, l'Arabie saoudite a contribué à la réalisation de plus de 80 projets de développement et d'action humanitaire, pour un coût global avoisinant deux milliards de dollars US, dans des secteurs tels que la santé, les infrastructures, les forages et l'agriculture. Au cours de la période 2025-2026, l'Arabie saoudite a également dévelop-pé des initiatives de prise en charge médicale, de soutien à l'enseignement de base et d'alphabétisation au profit du Burkina Faso.

Hommage aux FDS et aux VDP

L'ambassadeur a par ailleurs rendu hommage au peuple burkinabè, notamment aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP). « Nous saluons avec un profond respect les vaillantes Forces de défense et de sécurité ainsi que tous les Volontaires pour la défense de la patrie », a-t-il déclaré. Au nom du président du Faso, la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, Bêbgnasgnan Stella Eldine Kabré, a formulé des voeux de santé et de longévité à Sa Majesté le roi, ainsi que des voeux de paix, de stabilité et de prospérité au vaillant peuple d'Arabie saoudite.

Pour la ministre déléguée, la célébration en différé du 23 septembre 2026, placée sur le thème « Notre fierté, c'est notre nature », constitue un moment privilégié pour le peuple saoudien de commémorer l'unification du Royaume, proclamée en 1932 sous la conduite du roi fondateur Abdelaziz ben Abderrahmane Al Saoud.

« Cette célébration annuelle est également un rendez-vous que le Burkina Faso honore avec constance, à la mesure de l'amitié ancienne et profonde qui unit nos deux peuples », a indiqué la ministre déléguée, Stella Eldine Kabré. Elle a également apprécié la qualité de la coopération entre le Burkina Faso et l'Arabie saoudite, qui s'est illustrée dans plusieurs domaines, notam-ment la santé, l'hydraulique, les infrastructures et le développement. « Nous saluons l'appui apporté par les institutions financières saoudiennes, notamment le Fonds saoudien pour le développement et la Banque islamique de développement, qui ont contribué au finan-cement de plusieurs projets structurants au Burkina Faso.

Nous exprimons notre satisfaction à l'endroit des autorités saoudiennes pour les efforts déployés en vue d'assurer de bonnes condi-tions d'accueil et d'encadre-ment aux pèlerins burkinabè lors du hadji 2026 », a-t-elle déclaré. Abordant la situation qui prévaut au Proche et au Moyen-Orient et qui affecte la région, la ministre déléguée a indiqué que le gouver-nement burkinabè réaffirme son attachement au règle-ment pacifique des diffé-rends afin de préserver les vies humaines, la sécurité des populations et la stabilité.

« Le Burkina Faso demeure convaincu que le dialogue, la négociation et les voies diplomatiques constituent des instruments essentiels pour parvenir à des solutions durables aux crises et aux conflits », a conclu la ministre déléguée.