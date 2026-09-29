Burkina Faso: Nuit de la RPP - Le ministre de la Communication prend le pouls des préparatifs

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, accompagné du ministre directeur de cabinet du Président du Faso, Anderson Medah et du président du comité d'organisation de la nuit de la Révolution progressiste populaire (RPP) Sougrinoma Ibrahim Guigma étaient à la place de la Révolution dans la nuit du lundi 28 septembre 2026 pour prendre le pouls des préparatifs de l'évènement.

Le 30 septembre 2026, de 18h à 2h, à la place de la Révolution de Ouagadougou, dans les chefs-lieux de région et les représentations et missions diplomatiques, sera célébrée pour la première fois la « Nuit de la Révolution progressiste populaire (RPP) ». A deux jours de l'évènement, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, accompagné du ministre directeur de cabinet du président du Faso, Anderson Medah et du président du comité d'organisation de la nuit de la RPP, Sougrinoma Ibrahim Guigma se sont rendus sur le lieu de la cérémonie à Ouagadougou, afin de faire le constat des préparatifs.

« A quelques heures, il était de bon ton que nous venions nous enquérir de l'état de mise en oeuvre de toutes les recommandations qui ont été formulées à l'endroit du comité d'organisation », a indiqué le ministre chargé de la Communication. Après un tour des lieux, il s'est dit confiant que tout est prêt pour une bonne tenue de l'évènement. « Toutes les

installations sont quasiment terminées. Les essais ont également commencé et les artistes sont tous présents. Ils ont commencé d'ailleurs les répétitions. Tout se passe bien de façon résumée », s'est-il réjoui. vAu regard de l'importance de l'évènement, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a noté que des équipes de la télévision nationale sont déployées sur le site à Ouagadougou ainsi que dans les différentes régions pour assurer une retransmission en direct de la soirée.

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Ce passage a donc été l'occasion pour lui de se rassurer que tout est également prêt pour une bonne retransmission de la soirée. Pour le porte-parole du gouvernement, cette soirée constitue une opportunité pour l'ensemble des Burkinabè et des amis du Burkina de célébrer les Forces de défense et de sécurité (FDS), ainsi que les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) qui abattent un travail extraordinaire. Au nom du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et du Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, le porte-parole du gouvernement a lancé un appel à la mobilisation pour prendre part à cette soirée historique.