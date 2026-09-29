Burkina Faso: Solidarité nationale - Coris Bank mobilise 100 millions F CFA pour les pupilles de la Nation

Coris Bank International a fait un don de 100 millions F CFA au gouvernement en faveur des pupilles de la nation, vendredi 25 septembre 2026, à Ouagadougou. Ce don, qui vise à renforcer le dispositif de prise en charge des pupilles de la Nation, a été reçu par la ministre de la Famille et de la Solidarité, le lieutenant-colonel Passowendé Pélagie Kabré.

Coris Bank International entend tra-duire sa reconnaissance aux Forces de défenses et de sécurité (FDS), ainsi qu'aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) tombés pour la Nation. A cet effet, elle a fait un don à hauteur de 100 millions F CFA aux pupilles de la Nation. Le chèque a été reçu par la ministre de la Famille et de la Solidarité le lieutenant-colonel Passowendé Pélagie Kabré, le vendredi 25 septembre 2026, à Ouaga-dougou.

Pour elle, ce don constitue un geste à la fois généreux, humain et citoyen. « Je voudrais, au nom du gouvernement et au nom de l'ensemble des bénéficiaires, traduire toute notre reconnaissance à Coris Bank International. Au-delà du montant, je voudrais faire retenir la portée hautement humaine et citoyenne de ce geste », a-t-elle affirmé.

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La ministre Passowendé Pélagie Kabré a rappelé que le gouvernement accorde une priorité à la protection et à l'accompagnement des enfants des FDS et des VDP tombés sur le champ d'honneur, d'où l'opérationnalisation diligente de la loi n°03-2022 portant protection et prise en charge des pupilles de la Nation.

Toujours selon la cheffe du département en charge de la solidarité, 1073 pupilles de la Nation sont à ce jour enrôlés et bénéficient de mesures d'accompagnement gratuites dans plusieurs domaines, notamment l'éducation, la santé, le transport, ainsi que d'une allocation forfaitaire.

Un geste de reconnaissance et de solidarité

Les 100 millions FCFA offerts par Coris Bank International viennent renforcer ces mécanismes mis en place par l'Etat pour la prise en charge des pupilles de la Nation. « Ce don que nous venons de recevoir va nous permettre de renforcer ce dispositif. Nous allons plus orienter ce don vers une allocation forfaitaire au profit des pupilles surtout pour les cantines scolaires, les restaurants universitaires et aussi les kits scolaires pour que ces enfants puissent aller à l'école », a poursuivi Passowendé Pélagie Kabré.

Selon les donateurs, ce geste répond à un besoin de reconnaissance envers les FDS et VDP. A travers ce don, Coris Bank veut ainsi honorer la mémoire des FDS et VDP tombés.

« Cela revêt un sens de reconnaissance à l'endroit de tous ceux qui sont tombés et qui ont payé le sacrifice ultime pour que la Nation puisse tenir debout », a affirmé la directrice générale de Coris Bank International, Gisèle Gumedzoe. Pour elle, le don est également un acte de so-lidarité envers les familles, car les enfants doivent pouvoir apprendre et préparer leur avenir sereinement.

Ce don de la part de Coris Bank s'inscrit également dans une démarche de responsabilité sociétale, selon sa directrice générale.

Elle a rappelé que la responsabilité de son institution ne se limite pas uniquement à la performance économique. « Nous devons pouvoir contribuer au bien-être de la communauté », a-t-elle fait savoir.

De son côté, la ministre Passowendé Pélagie Kabré a rassuré les donateurs que les 100 millions seront utilisés avec rigueur et à bon escient. Des rapports seront transmis à Coris bank afin de rendre compte de l'utilisation des ressources, a-t-elle précisé.