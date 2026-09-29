Mali/Togo: Asko de Kara affrontera le FC Diarra du Mali en Coupe CAF

Qualifié pour le deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), Asko de Kara connaît désormais son prochain adversaire. Le club togolais affrontera le FC Diarra du Mali le 18 octobre prochain, à l'occasion du match aller.

Basé à Bamako, le club malien s'est qualifié aux dépens de Nations FC du Ghana au premier tour.

Le match retour est programmé une semaine plus tard à Lomé, où Asko tentera de décrocher sa qualification pour la suite de la compétition.

Le vice-champion du Togo aborde cette double confrontation après un premier tour largement maîtrisé, ayant éliminé AS ZAM du Niger sur un score cumulé de 6-0.

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Fondé en juin 1972 sous le nom de Landja Club, avant de devenir Tondja Club puis, à partir de 1981, l'Association sportive de la Kozah (Asko), le club est basé à Kara et évolue au Stade municipal, enceinte de 10 000 places. Ses couleurs, le noir et le jaune, sont visibles jusque sur son siège de Léota Kara.

Asko s'est imposé ces dernières années comme l'une des forces dominantes du championnat national, avec plusieurs titres consécutifs, dont celui de champion en 2021, 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024.

Sur la scène continentale, le club en est à sa septième participation à une compétition de la CAF, son meilleur résultat en Coupe de la Confédération remontant à 2022-2023, où il avait atteint le deuxième tour.

L'autre représentant togolais engagé en Coupe CAF, l'ASCK, n'a en revanche pas franchi le premier tour. Le club de la Kozah s'est incliné face à l'ASEC Mimosas de Côte d'Ivoire lors des deux confrontations.