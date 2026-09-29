Afrique: Libre circulation - On en est encore loin

Circuler plus librement en Afrique, sans pour autant renoncer au contrôle des frontières : c'est tout l'enjeu de la réunion consultative de trois jours ouverte lundi à Lomé, destinée à préparer la création du Conseil consultatif sur les migrations de l'Union africaine (MAC).

Une centaine de délégués, responsables des services d'immigration des États membres et fonctionnaires chargés des questions migratoires s'y retrouvent pour examiner et adopter le mandat de ce futur organe.

Concrètement, le futur conseil aura pour mission de fournir des conseils techniques aux États et de renforcer la coordination sur la gouvernance des frontières, en s'appuyant sur des données factuelles plutôt que sur des approches dispersées.

Les discussions de Lomé portent notamment sur la gestion intégrée des frontières, le recours aux nouvelles technologies, les régimes d'exemption de visa et la libre circulation des personnes, autant de sujets directement liés à la politique migratoire de l'Union africaine, à son protocole sur la libre circulation et à l'accord instituant la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

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Cette rencontre intervient vingt ans exactement après l'adoption du Cadre de politique migratoire de l'UA.

Vingt ans qui n'ont pourtant pas suffi à transformer les intentions en réalités concrètes : selon l'Africa Visa Openness Index 2025 de la Banque africaine de développement, seuls 28,2 % des déplacements intra-africains sont aujourd'hui exemptés de visa.

Un chiffre qui résume, à lui seul, l'écart persistant entre le discours panafricaniste et la réalité vécue par les voyageurs du continent.