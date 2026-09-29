Cote d'Ivoire: Hôtellerie de luxe - Sofitel Hôtel Ivoire, le vieux géant du pays s'offre une nouvelle jeunesse

À Abidjan, les années passent, les gratte-ciel poussent et la ville change de visage. Dans cette métamorphose qui redessine peu à peu la silhouette de la Perle des Lagunes, un monument de l'hospitalité ivoirienne entend, lui aussi, écrire un nouveau chapitre de son histoire. À 63 ans, le Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire se réinvente.

Fleuron de l'hôtellerie nationale et témoin privilégié de l'histoire contemporaine de la Côte d'Ivoire, l'établissement a engagé depuis 2023 une vaste cure de jouvence. L'objectif, selon son directeur général, est de faire dialoguer son héritage avec les exigences d'un hôtel cinq étoiles moderne, tout en conservant cette identité qui en fait l'un des lieux emblématiques d'Abidjan.

C'est dans cette perspective que Jean-François Rémy, directeur général du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, a présenté le 25 septembre 2026, les contours de cette profonde métamorphose, à l'occasion d'une conférence de presse organisée au sein de l'établissement.

« Resort urbain au coeur d'Abidjan », le complexe, présenté comme le plus grand d'Afrique de l'Ouest et du Centre, s'est engagé dans un chantier qui touche aussi bien ses espaces que son fonctionnement.

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Depuis septembre 2023, le bâtiment principal et ses 217 chambres, appartements et suites ont été progressivement rénovés. Cuisines, climatisation, installations électriques et hydrauliques, salons de réception et de séminaire, salle des fêtes, aucun espace n'a échappé au lifting.

Mais derrière les murs fraîchement habillés se dessine une ambition plus large, celle de faire du Sofitel un écrin où l'élégance internationale rencontre les couleurs de la Côte d'Ivoire. Les nouvelles touches architecturales et décoratives mêlent ainsi influences occidentales et références culturelles ivoiriennes, comme pour faire dialoguer deux rives d'une même histoire.

Quand l'héritage se met au vert

La mue du Sofitel ne se résume toutefois pas à une affaire d'esthétique. Elle s'accompagne d'une transformation de ses pratiques environnementales. Les travaux engagés ont permis, selon la direction, de réduire fortement la consommation d'électricité et de climatisation, de réaliser des économies d'eau et de valoriser les eaux usées pour produire des engrais naturels.

La cuisine n'échappe pas à cette nouvelle philosophie. La carte a été repensée, les équipes renforcées et la lutte contre le gaspillage alimentaire intensifiée. « Ces travaux ont permis de réduire de 15 fois la consommation générale d'électricité, de 4 fois la climatisation, de faire une économie de 6 litres d'eau/mn, de valoriser les eaux usées en les transformant en engrais naturels », a salué Jean-François Rémy, assisté de son collaborateur Alexis Assiké, directeur marketing et communication.

Une démarche qui a conduit l'établissement à décrocher en 2026 la certification Clef Verte, label international récompensant les efforts des structures touristiques en matière de gestion environnementale.

La métamorphose se poursuit également dans les chambres. Les anciennes catégories dites « classiques » sont appelées à disparaître au profit d'espaces plus généreux. En fusionnant certaines chambres, l'établissement entend proposer des superficies pouvant atteindre environ 42 m², davantage en phase avec les standards contemporains de l'hôtellerie cinq étoiles.

« Les chambres que nous appelons "classiques" ne correspondent plus du tout au standard d'un hôtel 5 étoiles. Elles vont disparaître et être agrandies pour être collées à d'autres chambres de type supérieur, de façon à créer des chambres beaucoup plus grandes. Cela va nous donner des chambres d'environ 42 m² », a confirmé le directeur.

Dans les couloirs, six ascenseurs de dernière génération prendront également le relais des anciens équipements. Trois sont déjà installés et fonctionnels.

Autre pièce maîtresse de cette renaissance, l'ancienne patinoire. Les travaux, prévus à partir du deuxième semestre 2027, doivent transformer cet espace en un vaste Ivoire Convention Center de 3 700 m², modulable selon les besoins des grands rendez-vous professionnels et internationaux.

Même le mythique restaurant Le Toit d'Abidjan, ouvert depuis 1972, a reçu sa touche de fraîcheur, sans perdre pour autant son identité. Comme un vieux tableau que l'on restaure sans effacer les traces du temps, l'établissement conserve ainsi les marqueurs qui ont accompagné plusieurs générations d'Abidjanais et de visiteurs.

Après la rénovation intérieure, achevée, place désormais aux travaux extérieurs à partir d'octobre 2026. Une dernière étape pour accompagner le nouveau visage d'une ville qui veut jouer davantage dans la cour des grandes métropoles internationales.

Pour Jean-François Rémy, l'enjeu dépasse donc les seuls murs de l'hôtel. Avec l'internationalisation croissante d'Abidjan, l'accueil de grands rendez-vous, notamment le prochain sommet Usa-Afrique, et la perspective annoncée de 10 millions de visiteurs en Côte d'Ivoire à l'horizon 2030, le Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire entend rester au coeur du mouvement.

Après plus de six décennies d'histoire, le vieux géant des bords de la lagune se prépare ainsi à regarder l'avenir sans tourner le dos à son passé.