Cote d'Ivoire: Agro-industrie - Plus de 3 milliards de FCFA pour changer d'échelle dans les intrants agricoles

Le marché ivoirien des intrants agricoles franchit un nouveau palier industriel. Plus de 3 milliards de Fcfa d'investissements viennent soutenir la mise en place d'un nouvel outil capable de produire jusqu'à 2 400 tonnes d'intrants par an, tout en générant 101 emplois.

À Akoupé-Zeudji, dans la zone industrielle d'Anyama, cette capacité supplémentaire traduit une tendance de fond : la volonté de renforcer l'offre locale et de rapprocher les capacités industrielles des grands bassins agricoles.

L'enjeu dépasse la seule implantation d'un nouveau site. Dans une économie où l'agriculture demeure un moteur majeur de l'activité et des exportations, la disponibilité des intrants conditionne directement la productivité des exploitations. Engrais, produits phytosanitaires et autres solutions destinées aux producteurs constituent ainsi un maillon essentiel de la chaîne de valeur agricole.

La nouvelle infrastructure, inaugurée le jeudi 24 septembre 2026, s'inscrit dans cette équation. Elle regroupe des capacités de production et de stockage destinées à faciliter l'approvisionnement des zones agricoles de l'intérieur du pays. Une nécessité au regard de la géographie du marché : 95 % des produits concernés sont destinés aux zones agricoles situées hors d'Abidjan, notamment vers des pôles comme San Pedro, Soubré ou Korhogo.

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Une capacité industrielle de 2 400 tonnes

Le montant engagé donne la mesure du changement d'échelle. Avec plus de 3 milliards de Fcfa mobilisés, le nouvel outil doit permettre d'atteindre une capacité de 2 400 tonnes de production annuelle.

Une montée en puissance qui intervient alors que les enjeux de disponibilité, de proximité et de compétitivité des intrants occupent une place croissante dans les stratégies de développement agricole.

L'investissement se traduit également sur le front de l'emploi. 101 postes ont été créés, dont 89 collaborateurs actuellement en activité. Derrière ces chiffres se dessine un modèle économique qui ne repose plus uniquement sur la commercialisation des produits, mais davantage sur l'intégration progressive de fonctions industrielles, logistiques et commerciales.

Le choix d'Akoupé-Zeudji participe de cette logique. Située sur un axe stratégique reliant Abidjan aux principales régions du pays, la zone offre un point d'appui pour organiser les flux vers les bassins de production.

Pour les opérateurs, l'enjeu est notamment de réduire les contraintes logistiques et de pouvoir répondre plus rapidement aux besoins des exploitants.

Cette dynamique accompagne plus largement la montée en puissance d'une industrie locale capable de capter davantage de valeur autour des chaînes agricoles. Produire et stocker au plus près des marchés permet potentiellement de mieux sécuriser l'approvisionnement et de réduire la dépendance à des circuits exclusivement tournés vers l'importation.

De la Côte d'Ivoire aux marchés africains

L'autre enjeu se situe désormais à l'échelle régionale. Le renforcement des capacités industrielles ivoiriennes ouvre des perspectives au-delà du marché national, dans un espace ouest-africain caractérisé par l'importance des économies agricoles et par des besoins croissants en solutions destinées à améliorer les rendements.

Cette stratégie d'expansion est déjà engagée sur plusieurs marchés, notamment au Mali, au Burkina Faso et au Cameroun. Une implantation au Congo est également envisagée. Le modèle privilégié consiste à consolider d'abord les débouchés commerciaux avant d'installer, lorsque les volumes le justifient, des capacités de production locales.

L'ambition affichée est désormais de franchir une nouvelle étape avec un projet industriel annoncé pour 2027 et un objectif de doublement de la taille de l'activité sur cinq ans. La Côte d'Ivoire pourrait ainsi servir de base industrielle et logistique à une stratégie de développement régional.

Dans ce mouvement de consolidation de l'offre locale d'intrants, Afrique Phyto Plus (A2P) entend désormais capitaliser sur ses investissements, sa capacité annuelle de 2 400 tonnes et les 101 emplois créés pour accélérer son changement d'échelle.