Cote d'Ivoire: Rotaract club Abidjan Adjamé - Nafissatou Kaboré, investie présidente, axe son mandat sur l'impact durable

Le Rotaract club Abidjan Adjamé a officiellement lancé sa mandature 2026-2027, le 22 septembre 2026, à l'occasion de sa 17e Rentrée solennelle. Au cours de cette cérémonie marquant le début des activités, la nouvelle présidente, Nafissatou Kaboré, a pris la parole devant un parterre de rotariens, de partenaires et de membres pour exposer la feuille de route de son mandat.

Placée sous le thème « Créer un impact durable », cette nouvelle étape entend dépasser les simples actions ponctuelles pour inscrire les initiatives du club dans la pérennité. « Créer un impact, ce n'est pas simplement réaliser une activité ou organiser un événement, c'est laisser une empreinte durable et transformer concrètement le quotidien de nos communautés », a souligné la nouvelle présidente dans son allocution d'ouverture, à la suite de son investiture.

L'accent sera mis sur le renforcement des capacités des jeunes, l'accompagnement des femmes, l'accès à de nouvelles opportunités pour les enfants et le développement des membres du club, tant sur le plan humain que professionnel.

Fidèle au principe fondamental du Rotary, « Servir d'abord », la direction du club a rappelé que la force d'une organisation se mesure à la qualité des transformations qu'elle suscite autour d'elle.

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Pour atteindre ces objectifs, le Rotaract club Abidjan Adjamé compte s'appuyer sur le soutien de ses partenaires, l'expérience des anciens dirigeants et la synergie avec le Rotary International.

La soirée s'est achevée dans un esprit de fraternité et de convivialité, marquant le départ d'une année d'actions concrètes axées sur l'engagement communautaire et la responsabilisation de la jeunesse à Abidjan.