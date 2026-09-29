Cote d'Ivoire: Classes passerelles du projet Clef - Le ministère de l'Éducation renforce les compétences des acteurs

Daloa et Yamoussoukro accueillent, du 28 septembre au 18 octobre 2026, une formation destinée aux acteurs de la quatrième cohorte des Classes Passerelles du Projet Clef.

Le ministère de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique (Menaet) organise, à travers la Direction de l'Éducation non formelle (Denf) et la Direction de la pédagogie et de la formation continue (Dpfc), une session de renforcement des compétences des acteurs des Classes passerelles mises en oeuvre dans le cadre du Projet Clef.

Déployée simultanément à Daloa et à Yamoussoukro, cette formation vise à préparer les équipes chargées de la mise en oeuvre de la quatrième cohorte du dispositif. La cérémonie d'ouverture a été présidée le 27 septembre 2026, par Traoré Annita Suzanne, directrice de l'Éducation non formelle (Denf).

Au total, 405 acteurs sont concernés : 175 animateurs, 65 encadreurs et 165 directeurs d'écoles primaires (Dep). La formation des animateurs mobilise notamment 32 formateurs, dont 16 formateurs disciplinaires, 12 formateurs issus du Programme national d'apprentissage accéléré (Pnapas) et 4 formateurs de la Denf. Les encadreurs bénéficient également de l'intervention de formateurs spécialisés en suivi pédagogique et en accompagnement.

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La formation porte sur les compétences nécessaires à une mise en oeuvre efficace des Classes passerelles, notamment les approches pédagogiques adaptées, le suivi et l'encadrement des apprentissages ainsi que les mécanismes favorisant la réintégration des enfants dans le système éducatif formel.

À l'ouverture de la session, le directeur régional de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique de Yamoussoukro a salué la mobilisation des différents acteurs en faveur des enfants hors du système éducatif.

« Les Classes passerelles constituent une véritable seconde chance pour les enfants qui, pour diverses raisons, se trouvent en dehors du système éducatif formel. Notre responsabilité collective est de leur offrir un environnement d'apprentissage de qualité et de créer les conditions de leur réintégration durable dans l'école », a-t-il déclaré.

Pour Silla Adama, secrétaire général chargé de l'Alphabétisation et de l'Éducation non formelle, représentant le Drenaet de Daloa, Traoré Brahima, la réussite du programme dépend également de l'engagement des acteurs de terrain.

Une Classe passerelle est un dispositif d'apprentissage accéléré destiné à permettre à des enfants non scolarisés ou déscolarisés de rejoindre le système éducatif formel grâce à un parcours adapté à leur âge et à leur niveau. Elle constitue ainsi une réponse éducative destinée à offrir une seconde chance aux enfants éloignés de l'école.

Dans le cadre du Projet Clef (Child Learning and Education Facility), 165 Classes passerelles sont prévues par cohorte pour accueillir 4 950 enfants âgés de 9 à 13 ans. Sur les quatre années d'implémentation du projet, la programmation porte ainsi sur 660 Classes passerelles et 19 800 enfants, à raison de 165 classes par année.

La quatrième cohorte, correspondant à la période 2026-2027, constitue la dernière cohorte du cycle prévu par le projet. Elle concerne les régions de la Nawa, du Loh-Djiboua, du Haut-Sassandra, du Guémon, de la Marahoué et de San Pedro.

L'enjeu de cette formation est de consolider les compétences des différents acteurs afin d'assurer une mise en oeuvre harmonisée et de qualité des Classes passerelles, avec pour finalité l'amélioration des apprentissages et la réintégration progressive des enfants dans le système éducatif formel.