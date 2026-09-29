Cote d'Ivoire: Nouvel organe électoral - Le Pdci-Rda remet ses propositions au ministre Vagondo

Le processus de réflexion sur la mise en place d'un nouvel organe électoral se poursuit. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a reçu, le lundi 28 septembre 2026, à son cabinet au Plateau, une délégation du Pdci-Rda venue lui remettre officiellement les propositions du parti sur la réforme de l'organe chargé de l'organisation des élections.

Conduite par le vice-président du Pdci-Rda, Georges-Philippe Ezaley, la délégation comprenait également Jean-Likuane Yaki, vice-président du parti et haut représentant du district de Sassandra-Marahoué, ainsi que le député Roland Kouadio, secrétaire exécutif chargé des élections.

Au terme d'une rencontre d'environ une heure, Georges-Philippe Ezaley a indiqué que le vieux parti travaille depuis plusieurs mois sur cette question, qu'il considère comme majeure pour l'avenir du processus électoral en Côte d'Ivoire. « Cette année, la Commission électorale indépendante a été dissoute. Et donc, le Pdci-Rda aussi s'est mis au travail pour réfléchir à la mise en place d'un nouvel organe électoral », a-t-il expliqué.

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Georges-Philippe Ezaley a rappelé que le parti avait saisi le gouvernement dès le 19 juin afin de solliciter des échanges sur cette réforme. Cette démarche avait été renouvelée le 8 juillet, en attendant l'ouverture de discussions spécifiques avec les autorités.

Selon le vice-président du Pdci, son parti avait également participé à un dialogue républicain organisé à la Primature, au cours duquel le gouvernement avait présenté sa vision concernant le futur organe électoral.

« Nous avons continué de travailler au niveau du Pdci sur ce dossier, en attendant qu'il y ait une rencontre. Et comme cela ne venait pas, le 8 juillet, nous avons fait une relance encore au gouvernement par rapport à cette rencontre », a-t-il précisé.

La rencontre de ce lundi marque ainsi une nouvelle étape dans les échanges entre le gouvernement et les formations politiques. Le président du Pdci-Rda, empêché, avait mandaté la délégation conduite par Georges-Philippe Ezaley pour présenter les propositions du parti au ministre de l'Intérieur.

« Officiellement, le Pdci a remis dans les mains du ministre de l'Intérieur les propositions du parti pour un nouvel organe électoral, dans un esprit de consensus par rapport à ce futur organe afin de permettre que la Côte d'Ivoire aille vers des élections paisibles dans le futur », a déclaré le chef de délégation.

Les propositions du Pdci-Rda ont, selon lui, été partagées avec le groupe parlementaire du parti, qui pourrait les porter dans le cadre des discussions au Parlement. « Nous sommes dans l'attente du retour donc du ministre de l'Intérieur et du gouvernement sur ces propositions », a conclu Georges-Philippe Ezaley.