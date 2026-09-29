Cote d'Ivoire: Salon du Cinéma O'Féminin - La 6e édition célèbre la créativité féminine

La créativité cinématographique féminine sera à l'honneur à Abidjan. La 6e édition du Salon du Cinéma O'Féminin se tiendra du 1er au 3 octobre, au Palm Club, à Cocody.

Face à la presse, le 23 septembre, à la Fondation Donwahi, la promotrice, Rita Ambeu, a dévoilé une programmation riche articulée autour du thème : "Distribution et découvrabilité des oeuvres cinématographiques en Afrique francophone : difficultés et solutions possibles".

Plateforme de valorisation par excellence des oeuvres africaines réalisées ou produites par des femmes, le salon poursuit deux objectifs majeurs. À savoir renforcer les compétences techniques et professionnelles des femmes et des jeunes et créer un cadre permanent de réseautage favorisant les collaborations nationales et internationales.

Moment fort de l'événement, le concours Pitch O'Féminin mettra en lumière cinq jeunes réalisatrices et leurs projets. Il s'agit de Néné Marie Josée (L'Étudiante de l'ombre), de Bitibali Zerbo (Tu mourras), de Furaha Pascaline (Malipizi), de Zabsonre Armande (L'Enfant que j'étais) et d'Agongnon Divine (La Dot).

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Trois films, produits dans le cadre du festival, seront diffusés en avant-première. Ce sont "Mémoires" de Leila Marquez, "Dame Sabot" d'Affoué Frédérique Zakra et "En Boucle" d'Anais Maussia.

Ces réalisatrices bénéficieront d'un accompagnement complet (mentorat, stages et participations à des festivals), a annoncé la promotrice du festival.

L'invitée d'honneur de cette édition est l'actrice, réalisatrice et entrepreneure culturelle, Odo Marie. La cérémonie de clôture, le 3 octobre, sera marquée par une prestigieuse soirée Tapis Rouge.

En 5 éditions, le festival a enregistré plus de 3 000 participants et produit 6 films, dont 3 primés à l'international. Un bilan qui confirme la vision de départ de Rita Ambeu : tendre la perche aux jeunes talents du 7e art.