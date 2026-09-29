Maroc: Le pays envisage d'accueillir l'une des prochaines sessions du Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale

Le Royaume du Maroc a annoncé, à l'occasion du 15e Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale qui se tient à Abou Dhabi, qu'il envisage de présenter sa candidature pour abriter l'une des prochaines sessions de ce Congrès onusien.

Dans un communiqué, le ministère de la Justice indique que le Maroc aspire à accueillir l'une des prochaines éditions de ce Congrès, afin de mettre davantage en lumière les réalités et priorités de l'Afrique et de faire entendre la voix du Continent face à des défis sécuritaires et de développement imbriqués et transfrontaliers.

Lors du segment de haut niveau du Congrès, dont les travaux ont débuté samedi, le Maroc a affirmé qu'il partage pleinement l'esprit de la Déclaration d'Abou Dhabi, soulignant que la justice ne se mesure pas uniquement à sa capacité à sanctionner, mais également à prévenir, à protéger les victimes, à réparer les préjudices, à favoriser la réinsertion et à instaurer la confiance.

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Le Royaume a également appelé, ajoute la même source, au lancement d'une dynamique onusienne visant à renforcer la complémentarité et la coordination entre les différents organes et entités des Nations Unies chargés de la lutte contre la criminalité transnationale organisée et le terrorisme, relevant que face aux menaces imbriquées, « notre réponse ne doit pas rester fragmentée ».

Le communiqué relève que lors de la séance d'ouverture du Congrès, organisé sous le thème « Accélérer l'action en matière de prévention du crime, de justice pénale et d'État de droit : protéger les populations et la planète et réaliser le Programme de développement durable à l'horizon 2030 à l'ère du numérique », la vice-secrétaire générale des Nations Unies, Amina Mohammed, a affirmé que le Congrès pour la prévention du crime se tient à un moment marqué par de profondes mutations.

Dans un message vidéo adressé au Congrès, elle a ajouté que « la justice ne doit pas être un privilège, mais doit protéger chaque individu, préserver les droits de tous et ne laisser personne de côté ».

De son côté, la directrice exécutive de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), Monica Juma, a déclaré que « le monde se réunit aujourd'hui à Abou Dhabi pour réaffirmer que l'État de droit et la justice pénale sont deux éléments essentiels à la sécurité et à la sûreté des populations et de la planète ».

La séance d'ouverture a été marquée par l'adoption de la « Déclaration d'Abou Dhabi », un cadre mondial prospectif visant à renforcer la coopération internationale en matière de justice pénale pour faire face aux défis croissants liés à la criminalité et à l'exploitation des technologies numériques.

Le Royaume est représenté à cette rencontre internationale par une délégation de haut niveau composée de responsables, dont le secrétaire général du ministère de la Justice, le secrétaire général du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le président du pôle de la justice pénale au Conseil, le secrétaire général de la Présidence du Ministère public, des représentants du pôle sécuritaire, et le directeur des Affaires pénales, des grâces et de l'observation de la criminalité au ministère de la Justice.

La délégation marocaine comprend également la présidente de l'Observatoire national de la criminalité créé auprès de ce département, la directrice de l'Institut national du greffe et des professions juridiques et judiciaires, un représentant de l'Autorité nationale du renseignement financier, ainsi que deux représentants de l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption.

Les travaux de ce Congrès, organisé jusqu'au 1er octobre prochain, se sont ouverts avec la participation de ministres, de responsables gouvernementaux, d'experts et d'universitaires de 119 pays à travers le monde.

Il convient de rappeler que les Congrès de l'ONU pour la prévention du crime et la justice pénale, qui se tiennent tous les cinq ans depuis 1955, jouent un rôle important dans l'établissement des normes internationales et l'élaboration de politiques en matière de prévention du crime et de justice pénale.