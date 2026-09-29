Maroc: Inflation - Le retour de la pression sur les prix

24 Septembre 2026
Libération (Casablanca)
Par Alain Bouithy

L'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,8% en août 2026 par rapport à juillet sous l'effet de la hausse des produits alimentaires et des produits non alimentaires, principalement des carburants, selon le Haut-commissariat au plan (HCP). Sur un an, l'indice a plutôt reculé de 0,3%, tandis que l'inflation sous-jacente reste très contenue.

La poussée des prix observée en août « est le résultat de la hausse de 0,9% de l'indice des produits alimentaires et de 0,7% de l'indice des produits non alimentaires », a indiqué l'institution publique dans sa note d'information relative à l'IPC du mois d'août 2026.

Le carburant constitue le principal moteur de la hausse des produits non-alimentaires. Après avoir contribué à la baisse de l'IPC en juillet dernier, les prix des carburants ont fortement augmenté en août. Selon le HCP, ils ont bondi de 9,8% au cours du mois dernier après avoir reculé de 4,9% un mois auparavant.

Rebond mensuel des prix alimentaires en août

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Les données recueillies montrent que les prix des produits alimentaires qui avaient fortement baissé en juillet repartent pour certains à la hausse. Entre juillet et août 2026, les hausses ont ainsi concerné principalement les «Poissons et fruits de mer» et le «Lait, fromage et oeufs» (2,8%), les «Viandes» (2,2%), les «Légumes» (1,0%) et le «Café, thé et cacao» (0,3%).

Selon les chiffres de l'institution, les prix des «Fruits» qui avaient déjà baissé de 3,7% en juillet, sont restés orientés à la baisse. Ils ont reculé de 1,9% en août.

A titre de comparaison, les baisses des produits alimentaires observées entre juin et juillet 2026 avaient concerné principalement les prix des «Légumes» (7,6%), des «Poissons et fruits de mer» (3,9%), des «Fruits» (3,7%), des «Viandes» (1,2%) et du «Lait, fromage et oeufs» (0,3%).

En revanche, des hausses des prix avaient été enregistrées pour les «Eaux minérales, boissons rafraichissantes, jus de fruits et de légumes» (0,3%) et pour le «Café, thé et cacao» (0,2%).

Des écarts géographiques assez importants

D'après le HCP, en août, les hausses les plus importantes de l'IPC ont été enregistrées à Al Hoceima (1,6%), à Agadir (1,4%), à Tétouan, Safi et Beni-Mellal (1,2%), à Oujda (1,1%), à Fès (1,0%), à Tanger (0,9%), à Rabat, Settat et Errachidia (0,8%) ainsi qu'à Marrakech, Meknès, Laâyoune, Dakhla et à Guelmim (0,6%). A Casablanca et à Kénitra, les prix ont augmenté de 0,5%.

Rappelons qu'en juillet, le HCP faisait état dans sa note de baisses importantes de l'IPC à Marrakech (1,7%), à Safi (1,4%), à Guelmim (1,3%), à Tanger (1,1%), à Casablanca, Rabat et Meknès (1,0%), à Agadir, Settat et Beni-Mellal (0,9%), à Fès et Oujda (0,8%), à Tétouan (0,7%), à Al Hoceima (0,6%), à Dakhla (0,5%) et à Errachidia (0,3%).

L'alimentaire reste sur une tendance baissière sur un an

Sur un an, le tableau apparaît différent. Le recul de l'indice des prix à la consommation de 0,3% est la « conséquence de la baisse de l'indice des produits alimentaires de 3,9% et de la hausse de celui des produits non alimentaires de 2,5% ». Concernant les produits non alimentaires, les variations des prix vont d'une baisse de 0,2% pour la «Communication» à une hausse de 7,3% pour le «Transport».

Rappelons, à titre de comparaison, que l'IPC annuel avait enregistré une baisse de 0,6% en juillet 2026, sous l'effet de la baisse de l'indice des produits alimentaires de 3,7% et de la hausse de celui des produits non alimentaires de 1,9%. Pour les produits non alimentaires, les variations allaient d'une baisse de 0,2% pour la «Communication» à une hausse de 4,1% pour le «Transport».

Au final, l'indicateur d'inflation sous-jacente aurait connu une hausse de 0,2% par rapport au mois de juillet 2026 et de 0,1% par rapport au mois d'août 2025.

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