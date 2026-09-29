Maroc: Les élus de l'USFP pour la mandature 2026-2031

L'Union socialiste des forces populaires (USFP) s'apprête à faire entendre sa voix au Parlement avec une équipe parlementaire à la fois renouvelée, diverse et solidement ancrée sur le terrain. Ce document officiel de la carte des élus dévoile la composition du Groupe socialiste - Opposition ittihadie pour la mandature 2026-2031.

Alliant figures d'expérience et nouvelles énergies issues des différentes régions du Royaume, cette équipe porte l'ambition d'incarner une opposition progressiste, rigoureuse et force de propositions au sein de l'hémicycle.

Parmi les visages qui composent cette nouvelle configuration figurent des cadres confirmés du parti ainsi que de nouveaux talents engagés lors de cette dernière échéance électorale, illustrant la vitalité de l'école ittihadie et sa capacité à renouveler ses élites tout en restant fidèle à ses combats historiques pour la justice sociale, l'égalité et les droits des citoyens.

Ce nouveau groupe parlementaire aura la lourde tâche de porter la vision ittihadie, de défendre le pouvoir d'achat, de veiller à la protection des acquis sociaux et de faire retentir, avec exigence et responsabilité, les préoccupations quotidiennes des Marocaines et des Marocains au coeur de l'institution législative.