Gabon: Église Évangélique du pays - Tous les regards tournés vers Clément Obame Mezui pour l'administration provisoire

La crise qui secoue l'Église Évangélique du Gabon (EEG) entre dans sa phase la plus délicate : celle de la mise en place de l'Administration Provisoire. Alors que le Ministère de l'Intérieur a désigné le Comité des Sages et défini son cahier de charges, la question de la composition de l'organe qui devra gérer les affaires courantes divise et fait débat.

Sur le terrain, un consensus semble se dégager. Plusieurs pasteurs et laïcs interrogés désignent le Pasteur Clément Obame Mezui comme l'homme de la situation, celui qui pourrait assumer cette lourde charge de transition.

Cette volonté a été formalisée à travers une interpellation adressée au Comité des Sages par un des doyens de la Région Synodale du Ntem.

Dans sa lettre, ce pasteur attire l'attention du Comité sur un risque majeur à éviter :

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"Il existe un risque réel de créer une superstructure bicéphale. Si l'Administration Provisoire est constituée en dehors du Comité, nous aurons deux légitimités qui s'opposeront demain. Ce serait reproduire l'erreur de 1995 où l'EEG s'était retrouvée avec trois directions."

Pour éviter ce scénario, il formule trois propositions de méthode :

Que l'Administration Provisoire soit désignée à l'intérieur même du Comité des Sages, parmi ses membres, et non à l'extérieur.

Que la désignation se fasse sur critères objectifs : ancienneté, expérience dans la gouvernance de l'EEG, neutralité vis-à-vis des camps en conflit, et acceptabilité par les quatre Régions synodales.

Qu'en application du principe de rotation constitutionnelle, la coordination de cette Administration Provisoire soit confiée au Pasteur Clément OBAME MEZUI, originaire du Woleu-Ntem.

L'auteur justifie ce choix par le respect de la légalité rotatoire - la Région du Ntem devant recevoir le témoin du Woleu-Ntem - et par le profil de l'intéressé. Selon lui, la sortie remarquée du Pasteur Obame Mezui lors de la dernière rencontre de Baraka a rassuré de nombreux fidèles sur son statut de sage non-partisan.

"Cette option a l'avantage de respecter à la fois la légalité, la légitimité et la morale", conclut-il.

Une proposition qui fait désormais son chemin et qui place Clément Obame Mezui au centre de toutes les attentions pour conduire l'EEG vers son Synode National.