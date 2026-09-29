Tunisie: Economie halal - Le pays veut devenir un pont entre l'Europe et l'Afrique

La Tunisie est en mesure de réaliser de véritables percées dans le secteur du commerce des produits certifiés hallal, a indiqué le directeur général du Centre islamique pour le développement du commerce (CIDC), rappelant que les échanges commerciaux des produits halal sont estimés à 9 milliards de dollars par an.

Et de préciser que les principaux produits et services exportés concernent l'agroalimentaire, l'huile d'olive, les produits de la mer, les services financiers, le tourisme ainsi que les produits cosmétiques.

La Tunisie pourra réaliser des réussites dans ce secteur, étant donné qu'elle possède un marché potentiel pour le commerce des produits certifiés halal, a souligné le responsable qui intervenait mardi à l'ouverture de la 1ère édition du Forum international du Halal (du 29 au 30 septembre 2026).

Pour ce faire, il y a lieu de développer la certification halal des produits agroalimentaires et de promouvoir ses exportations, ainsi que les services touristiques et des télécommunications, tout en développant la logistique, a ajouté le responsable, préconisant à cet égard, la signature d'accords entre la Tunisie et d'autres pays de l'organisation de la coopération islamique (OCI), des pays asiatiques, arabes et africains.

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A cet égard, le Directeur général du Centre islamique pour le développement du commerce a proposé la création d'un conseil supérieur du halal, chapeauté par le ministère du commerce et du développement des exportations qui rassemble les différents intervenants dans le développement du commerce et de l'industrie, (l'UTICA, le FIPA, le CEPEX, le ministère de l'industrie....) pour développer l'économie halal.

Il s'agit également de réguler les échanges commerciaux et les investissements entre la Tunisie et les autres pays du monde, notamment les pays de l'OCI, et développer davantage la finance islamique, en promulguant des textes et des lois régissant ce domaine.

Pour sa part, le PDG du CEPEX, Mourad Ben Hassine a mis en exergue les opportunités offertes aux entreprises tunisiennes pour développer davantage cette économie, faisant remarquer que la Tunisie ambitionne d'assumer le rôle de pont entre les pays européens et africains.

Actuellement, le marché de l'économie halal en Tunisie compte près de 40 entreprises contre une vingtaine d'entreprises en 2023, a-t-il rappelé

Selon Ben Hassine, la Tunisie devra abriter en 2027 le Sommet Mondial du Halal, organisé par l'Organisation islamique de la métrologie et des normes, faisant remarquer que le CEPEX oeuvre avec le ministère du Commerce et du développement des exportations pour que la Tunisie abrite cette manifestation internationale.

De son côté, Kais Belaid, Président de la société "FIBGN Global Business Network", co-organisatrice de ce forum, a indiqué que le secteur du halal en Tunisie a fait ressortir des exportations de l'ordre de 1,3 milliard de dinars, portées notamment par les produits de l'alimentation, précisant que le défi pour la Tunisie est de faciliter l'accès des entreprises aux marchés, aux standards, aux acheteurs et aux investisseurs.

Et d'ajouter que l'ambition est de faire de Tunis, dès 2027, le grand rendez-vous international du halal, en abritant le Sommet Mondial du Halal. L'objectif, a-t-il dit, est de signer des contrats, certifier des entreprises, financer des projets, ouvrir des marchés et créer des emplois.

Selon Belaid, les dépenses des consommateurs musulmans ont atteint, en 2024, environ 2600 milliards de dollars. Ces dépenses devraient approcher les 3560 milliards de dollars en 2029. La Finance islamique pèse à elle seule près de 6000 milliards de dollars. La consommation halal progresse de 6,5% par an, la finance islamique de plus de 10%, et le tourisme est de plus de 11%.

Il a mis l'accent sur l'importance de la confiance dans l'économie halal, étant donné que le halal n'est pas une étiquette collée sur un emballage mais c'est une promesse tenue à chaque maillon de la chaîne.

Et de poursuivre que La société FIBGN propose que ce forum devienne une plateforme de dialogue entre les institutions de normalisation et de certification, avec l'INOROPI comme interlocuteur pour rapprocher les référentiels et développer la reconnaissance mutuelle. L'objectif étant également de réduire les barrières, avoir plus de confiance, et accéder aux marchés.

Le ministre du Commerce et du développement des exportations, Samir Abid a souligné que la prochaine période consiste à assurer le lancement d'une offre tunisienne africaine compétitive des produits halal, qui nécessite une coordination entre les différentes parties prenantes, tels que l'Etat, les entreprises les structures professionnelles, les universités, les centres de recherche et de formation.

« Le ministère poursuivra l'appui des entreprises tunisiennes dans son processus vers le développement du commerce halal, le renforcement de la coopération et la diversification des produits d'exportation », a -t-il conclu .

La 1ère édition du forum international du Halal a enregistré la signature d'un mémorandum d'entente « financement à impact » entre la société FIBGN et la Banque de Tunisie et des Emirats (BTE) pour accompagner les porteurs de projets, permettant aux PME et TPME d'accéder à des financements pour développer leurs processus et avoir des certifications halal.

Organisée par le ministère du Commerce et du Développement des exportations, et la Société « Fibgn Global Business Network », la 1ère édition du forum international du Halal vise à devenir la plateforme de référence dédiée au développement, à la certification, au financement et au commerce des industries halal entre l'Afrique, le Golfe, l'Asie et l'Europe et ce en favorisant des échanges concrets et en scellant des partenariats au sein de ce marché mondial en pleine expansion.