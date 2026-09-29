Tunisie: Poulet, escalope, oeufs - Les professionnels assurent la disponibilité des produits

Alors que la demande en produits avicoles est appelée à évoluer à l'approche des fêtes de fin d'année et des prochaines périodes de forte consommation, les professionnels du secteur assurent que les quantités disponibles devraient permettre de répondre aux besoins du marché.

Le président de la Chambre nationale des commerçants de volailles et de viandes blanches, Ibrahim Nefzaoui, a affirmé, mardi 29 septembre 2026, que l'approvisionnement du marché se déroule normalement, écartant l'existence d'indicateurs annonçant une éventuelle crise dans le secteur au cours des prochains mois.

Intervenant sur Express Fm, il a indiqué que les données relatives à la production et à l'approvisionnement ne font pas état d'un déficit prévisible. Il a notamment rejeté les informations faisant état d'une éventuelle pénurie durant certains mois en raison d'une hausse saisonnière de la consommation.

Selon les données présentées par le responsable professionnel, les quantités de poulet prêt à cuire programmées s'élèvent à 16.800 tonnes en octobre, 15.800 tonnes en novembre et environ 16.120 tonnes en décembre. Des stocks sont également constitués afin de prévenir toute perturbation de l'approvisionnement.

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Des stocks pour anticiper les pics de demande

Ibrahim Nefzaoui a également assuré que le poulet, l'escalope et les oeufs seront disponibles au cours des prochains mois. Il a souligné que les opérations d'approvisionnement se poursuivent normalement et qu'aucun problème significatif ne se pose actuellement au niveau des quantités.

Concernant les prix, le poulet vivant se situe actuellement autour de 5,300 dinars le kilogramme, avec des variations liées à l'évolution du marché. Le poulet prêt à cuire est, quant à lui, vendu aux fournisseurs au prix de 7,900 dinars le kilogramme, tandis que son prix atteint 8,950 dinars le kilogramme dans les points de vente au consommateur.

Pour l'escalope, Nefzaoui a indiqué que son prix ne dépasse pas 20 dinars le kilogramme dans les points de vente organisés. Il a précisé que la Chambre travaille avec les grandes entreprises et les points de vente afin de veiller au respect des prix convenus.

Le responsable a par ailleurs fait savoir que les préparatifs en prévision des prochaines périodes de forte demande ont commencé suffisamment tôt. Des stocks couvrant un à un mois et demi sont notamment en cours de constitution, avec une anticipation des besoins liés au Ramadan et à la saison touristique.

L'objectif, a-t-il expliqué, est d'éviter que l'approvisionnement repose uniquement sur la production quotidienne et de disposer de réserves permettant de répondre aux éventuelles fluctuations de la demande.

Coordination pour assurer l'approvisionnement

La Chambre nationale des commerçants de volailles et de viandes blanches travaille, selon Nefzaoui, en coordination avec la Direction générale du commerce, le Groupement interprofessionnel des produits avicoles, le ministère de l'Agriculture et les autres structures concernées.

Cette coordination vise notamment à intervenir en cas de dysfonctionnement ou de problème d'approvisionnement constaté sur le marché.

Ibrahim Nefzaoui a également appelé les consommateurs à privilégier les points de vente organisés et à éviter l'abattage anarchique. Il a affirmé qu'environ 50 % de la production nationale passent par le circuit de l'abattage anarchique, contre 50 % par le circuit de distribution organisé.

En conclusion, le président de la Chambre a réaffirmé que les produits avicoles sont actuellement disponibles sur le marché et que les différents intervenants poursuivent leur coordination afin de garantir la régularité de l'approvisionnement durant la prochaine période.