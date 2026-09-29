Tunisie: Nabeul - 102 millions de dinars pour moderniser la centrale éolienne d'El Haouaria

La Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) poursuit les travaux de réhabilitation et de modernisation de la centrale de production d'électricité éolienne située dans les zones de Sidi Daoud et de Borj Essalhi, dans la délégation d'El Haouaria, gouvernorat de Nabeul.

Le projet doit permettre d'augmenter la capacité de production de la centrale, actuellement de 10,5 mégawatts (MW), pour la porter entre 29 et 33 MW.

Dans une déclaration à Diwan FM, le député Mohamed Ben Saïd a indiqué que les travaux devraient être achevés en 2027. Selon lui, le projet devrait contribuer à soutenir le développement de la région, notamment à travers la création de nouveaux emplois au profit des habitants de Sidi Daoud et de Borj Essalhi.

Le projet prévoit également l'aménagement de routes ainsi que des interventions sur le réseau électrique à haute tension.

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32 anciennes éoliennes remplacées par sept nouvelles unités

Le coût global de la rénovation de la centrale est estimé à environ 102 millions de dinars, financés sous forme de prêt par la Banque allemande de développement.

Les travaux, qui devraient s'étaler sur environ 20 mois, comprennent notamment le démantèlement de 32 anciennes éoliennes. Celles-ci seront remplacées par sept nouvelles turbines dotées d'équipements modernes et offrant un meilleur rendement.

Ces nouvelles installations devraient également contribuer à réduire les nuisances sonores. Le projet comprend, par ailleurs, la modernisation des infrastructures de transport de l'électricité ainsi que des équipements associés à la centrale.

L'objectif est de mieux exploiter le potentiel éolien de la région et d'accroître la contribution de cette centrale à la production nationale d'électricité.

Mohamed Ben Saïd a, enfin, indiqué que plusieurs propositions portant sur le développement de la région ont été formulées lors des réunions consacrées au dossier de Borj Essalhi, aussi bien aux niveaux régional que central.