Tunisie: Pourquoi - Les notices des médicaments illisibles pour nos aînés ?

Lire la notice d'un médicament relève déjà de l'exercice d'optique pour un jeune, mais cela devient une mission impossible pour nos grands-parents à cause d'une typographie microscopique.

Alors que les personnes âgées sont les principales consommatrices de traitements chroniques, elles se retrouvent contraintes de deviner la posologie ou les effets secondaires d'un médicament.

Si elles ne peuvent solliciter l'aide de leurs proches, elles risquent de commettre des erreurs de dosage aux conséquences graves.