Tunisie: Inondations - Le Japon accompagne la Tunisie dans la protection du bassin de la Medjerda

L'ambassadeur du Japon en Tunisie, SAITO Jun, s'est rendu, le 25 septembre, sur le site du Projet de contrôle des inondations de l'Oued Medjerda, afin de suivre l'avancement de cette initiative destinée à renforcer la protection du bassin contre les risques d'inondation.

L'ambassadeur était accompagné de Takeshi Watanabe, consultant de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et spécialiste de la gestion des ressources en eau.

Mis en oeuvre dans le cadre d'un prêt en yens accordé par le gouvernement japonais, le projet vise à renforcer la sécurité de l'ensemble du bassin de la Medjerda à travers une gestion coordonnée du barrage et des infrastructures de protection situées en aval.

Cette approche prévoit notamment des interventions portant sur le réaménagement du lit de l'oued, les digues, les vannes ainsi que les ponts, afin d'améliorer la capacité du dispositif à faire face aux épisodes de crue.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Un projet adapté aux effets du changement climatique

Selon l'ambassade du Japon, le projet a été conçu en tenant compte des impacts du changement climatique et vise notamment à réduire le nombre de ménages exposés aux inondations ainsi que l'étendue des zones susceptibles d'être submergées.

À l'approche de la saison des pluies, l'ambassade du Japon estime que ce projet devrait contribuer à renforcer la protection des populations exposées aux risques d'inondation et à soutenir les objectifs de développement durable en Tunisie.

Le projet s'inscrit ainsi dans le cadre de la coopération tuniso-japonaise dans le domaine de la gestion de l'eau et de la prévention des catastrophes naturelles.