Tunisie: Inondations - Le Japon accompagne la Tunisie dans la protection du bassin de la Medjerda

29 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par M. B

L'ambassadeur du Japon en Tunisie, SAITO Jun, s'est rendu, le 25 septembre, sur le site du Projet de contrôle des inondations de l'Oued Medjerda, afin de suivre l'avancement de cette initiative destinée à renforcer la protection du bassin contre les risques d'inondation.

L'ambassadeur était accompagné de Takeshi Watanabe, consultant de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et spécialiste de la gestion des ressources en eau.

Mis en oeuvre dans le cadre d'un prêt en yens accordé par le gouvernement japonais, le projet vise à renforcer la sécurité de l'ensemble du bassin de la Medjerda à travers une gestion coordonnée du barrage et des infrastructures de protection situées en aval.

Cette approche prévoit notamment des interventions portant sur le réaménagement du lit de l'oued, les digues, les vannes ainsi que les ponts, afin d'améliorer la capacité du dispositif à faire face aux épisodes de crue.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Un projet adapté aux effets du changement climatique

Selon l'ambassade du Japon, le projet a été conçu en tenant compte des impacts du changement climatique et vise notamment à réduire le nombre de ménages exposés aux inondations ainsi que l'étendue des zones susceptibles d'être submergées.

À l'approche de la saison des pluies, l'ambassade du Japon estime que ce projet devrait contribuer à renforcer la protection des populations exposées aux risques d'inondation et à soutenir les objectifs de développement durable en Tunisie.

Le projet s'inscrit ainsi dans le cadre de la coopération tuniso-japonaise dans le domaine de la gestion de l'eau et de la prévention des catastrophes naturelles.

 

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.