Tunisie: Une valeur économique durable

Le choix de Tunis comme capitale du tourisme arabe pour 2027 constitue une opportunité très importante pour transformer notre secteur phare et se positionner, du coup, comme une destination touristique régionale d'excellence.

Certes, notre tourisme affiche, depuis des années déjà, une bonne santé, compense, régulièrement, les contre-performances d'autres activités et assure un apport considérable à l'économie nationale, mais cela reste, comme on a tendance, souvent, à le rappeler, insuffisant par rapport à son potentiel réel. Et c'est, en particulier, l'enjeu qualitatif qui mérite d'être repensé et réinventé, surtout que la marge de progression est assez significative.

Cette quête de la qualité n'est pas une mission difficile à réaliser. Elle a besoin, seulement, d'engagement, de responsabilisation, de planification et de bon sens.

Le rendez-vous de 2027 est, donc, une chance réelle pour aller au-delà du balnéaire et développer une offre authentique, durable, et bien conforme aux exigences de la nouvelle clientèle. C'est-à-dire présenter des produits qui mettent en valeur les spécificités et les originalités du potentiel national.

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On pense, bien évidemment, au saharien, à l'écologique ou encore au culturel. Autant de particularités qui aideraient notre offre nationale à acquérir une meilleure notoriété aussi bien régionale qu'internationale, à monter en gamme et à attirer une catégorie de clientèle à haut niveau de consommation et, donc, dépensière.

Cette question de consommation est d'autant plus importante qu'elle permettra à notre tourisme de gagner en valeur et d'améliorer ses recettes. Un objectif stratégique, surtout que les différents programmes retenus par le Plan de développement 2026-2030 nécessiteront un financement colossal, ce qui signifie un besoin urgent de diversification et de valorisation des ressources locales.

La tendance de diversification doit être, toutefois, confortée par un élan de modernisation global et intégré, indispensable pour la consolidation de l'expérience client et l'élargissement du niveau de fidélisation. Comprendre que la promotion de l'offre touristique ne pourrait pas, comme le rappellent souvent les professionnels, fonctionner en silo. L'ensemble de l'écosystème des services doit progresser au même rythme.

A ce stade, la garantie d'une communication fiable et régulière, tout comme la consolidation des sources d'information, devraient être considérées comme des composantes fondamentales pour mieux encadrer et mieux orienter la clientèle.

En somme, l'on estime que le rendez-vous de 2027 pourrait constituer un tournant historique pour le secteur touristique pour peu qu'il soit doté d'une stratégie pragmatique, structurée et opérationnelle. En plus clair, une stratégie qui fasse de la performance de notre activité phare une valeur économique globale et, aussi et surtout, durable.