Tunisie: Vient de paraître - Aux éditions Beït el Hikma - Ahmed Ounaies - la Tunisie et l'ONU

29 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par Alya Hamza

Documenté, précis, compact, foisonnant de détails, documents, analyses, le livre offre une véritable radiographie de cet événement fondateur de l'indépendance de la Tunisie.

Ahmed Ounaies, diplomate, ancien ambassadeur, ancien ministre des Affaires étrangères, est connu pour son immense culture politique, la pertinence de ses analyses et la rigueur de ses convictions. Mais il l'est également pour la qualité de sa plume, et nombreux de ses amis ont souvent fait appel à lui pour la relecture ou la finalisation d'un ouvrage.

Cette fois-ci, et pour la première fois, semble-t-il, Ahmed Ounaies signe un livre à son nom, consacré à un sujet qu'il domine parfaitement puisqu'il fut président de l'Association tunisienne pour les Nations unies, organisation au sein de laquelle il fut d'ailleurs Représentant permanent Adjoint de son pays.

Le livre qu'il vient d'éditer pour les éditions de Beït el Hikma revient sur la date fondatrice des rapports de la Tunisie avec cette organisation :

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«L'An 1952, le premier recours de la Tunisie à l'ONU».

Documenté, précis, compact, foisonnant de détails, documents, analyses, le livre offre une véritable radiographie de cet évènement fondateur de l'indépendance de la Tunisie

«Le 14 janvier 1952, deux membres du gouvernement tunisien, Salah Ben Youssef et Mohamed Badra, déposent au Secrétariat général des Nations unies une lettre du Premier Ministre Mohamed Chenik, datée du 12 janvier, adressée au Président du Conseil de Sécurité, le priant de porter devant le Conseil «la requête du Gouvernement tunisien au sujet d'un différend qui l'oppose au Gouvernement de la République française».

Ce jour- là, tout a commencé.

Ahmed Ounaies le raconte presque jour par jour, date par date, note par note, résolution par résolution et procès- verbal par procès- verbal.

Grâce à lui, nous sommes au coeur de l'Histoire relatée avec la distance nécessaire à l'historien et sans le regard quelquefois biaisé du politicien. Documents à l'appui, cette longue quête menée avec science et patience éclaire d'un jour nouveau un des grands moments de notre Histoire contemporaine.

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