Tunisie: Décès de l'artiste plasticien Mohamed Habib Menchari

29 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Le ministère des Affaires culturelles a annoncé le décès de l'artiste plasticien Mohamed Habib Menchari, survenu lundi 28 septembre 2026.

Figure active de la scène artistique régionale, le défunt avait présidé pendant plusieurs années l'Association Ammar Farhat des arts plastiques de Béja. Il avait également siégé au sein des jurys régionaux de plusieurs manifestations culturelles consacrées aux arts plastiques.

Mohamed Habib Menchari avait par ailleurs participé à de nombreuses expositions, contribuant ainsi à la promotion des arts plastiques dans la région de Béja et en Tunisie.

Le ministère des Affaires culturelles a présenté ses condoléances à sa famille et à l'ensemble de la communauté artistique.

 

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