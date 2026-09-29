Tunisie: Tourisme - Des journalistes allemands à Kairouan pour promouvoir la destination tunisienne

29 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Dans le cadre des actions de promotion de la destination tunisienne menées par l'Office national tunisien du tourisme (ONTT), les services de la délégation régionale du tourisme à Kairouan ont encadré une visite de sept journalistes allemands.

Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un voyage de presse destiné à promouvoir la Tunisie, notamment à travers la mise en valeur de ses atouts touristiques et de ses sites emblématiques.

Le programme porte notamment sur les lieux de tournage ayant accueilli des scènes devenues célèbres dans les films et séries internationaux, dont la saga "Star Wars" dans le Sud tunisien et "Indiana Jones" à Kairouan.

L'initiative vise ainsi à renforcer la visibilité de la destination tunisienne auprès du public allemand et à mettre en avant la diversité de son patrimoine et de ses paysages.

 

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