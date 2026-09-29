Tunisie: Éducation - Une rentrée scolaire sous le signe de la rigueur

La nouvelle année scolaire s'ouvre sur des réformes concrètes et immédiates, sous l'impulsion du Chef de l'Etat qui n'a eu de cesse de multiplier les entretiens de suivi avec les ministres concernés. Cette dynamique repose sur un mot d'ordre clair martelé par Kaïs Saïed : « L'enseignement public gratuit est un droit fondamental pour tous les enfants de la Patrie, et il est de notre devoir de leur garantir la sécurité et la dignité nécessaires, du seuil de leur domicile jusqu'au coeur de leur établissement ».

Entre le renforcement massif du transport public, la sécurisation des abords des établissements par le ministère de l'Intérieur et le verrouillage des sorties durant les heures creuses, les autorités affichent une ferme volonté susceptible de restaurer l'autorité de l'institution, garantir la sécurité de nos enfants et offrir une égalité des chances effective à chaque élève, de la ville aux zones les plus enclavées.

L'année scolaire a déjà démarré sur les chapeaux de roues. En témoignent la mobilisation des services de l'État et l'orientation stratégique imprimée au plus haut sommet du pouvoir pour garantir une rentrée sans dysfonctionnements majeurs. Loin des sempiternelles déclarations d'intention, le démarrage de cette année s'inscrit sous le signe du réalisme, de la fermeté et d'un retour affirmé de l'autorité protectrice de l'école publique.

Un déploiement logistique et sécuritaire d'envergure

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Le premier défi était d'ordre logistique. Conscient que les difficultés de déplacement constituent le premier facteur d'abandon scolaire et d'inégalité sociale, l'État a déployé un plan d'urgence pour revitaliser le parc de transport public.

A ce propos, près de 762 bus scolaires et universitaires ont ainsi été déployés dès les premiers jours à travers le pays, grâce notamment à l'injection de 315 nouveaux véhicules venus renforcer un parc longtemps fragilisé. Cela s'est traduit par une augmentation de plus de 50 % du parc public alloué aux lignes régulières par rapport aux périodes précédentes, complétée par la mobilisation de 68 trains et rames de métro.

Dans les zones rurales et enclavées de l'Intérieur, du Centre et du Nord-Ouest, des navettes spécifiques ont été réactivées pour briser l'isolement des élèves vivant dans les douars éloignés, leur épargnant de longs kilomètres de marche éprouvants et rétablissant une véritable égalité des chances face à l'instruction.

La protection physique et morale de l'élève aux abords de son établissement constitue le deuxième pôle majeur de ce démarrage. C'est ainsi que sous les directives directes du Chef de l'État, le ministère de l'Intérieur a déployé un plan sécuritaire d'envergure visant à assainir l'environnement immédiat des écoles, collèges et lycées. Ce dispositif s'est traduit sur le terrain par un quadrillage systématique des périmètres scolaires grâce à des patrouilles présentes en force aux heures d'affluence.

Les forces de l'ordre ont intensifié les descentes ciblées pour traquer sans merci les dealers qui rôdent autour des jeunes, tout en procédant à l'interpellation systématique des éléments perturbateurs non scolarisés et en veillant à la sécurisation de la circulation routière devant les entrées d'établissements. Par conséquent, cette présence a créé un périmètre de sérénité indispensable au travail des élèves et des enseignants.

L'interdiction des sorties aux heures creuses

Dans le même esprit de protection, le ministère de l'Éducation a pris la décision d'interdire la sortie des élèves des collèges et lycées durant les heures creuses et en cas d'absence imprévue d'un enseignant. Longtemps considérés comme un facteur de dérive, ces moments d'inactivité livraient trop souvent les adolescents à la rue et à des dérives comportementales.

Dorénavant, l'établissement assure directement la garde de l'élève du premier au dernier cours de sa journée. Pour meubler utilement ces temps libres, plusieurs ministères, dont ceux de la Jeunesse, des Affaires culturelles et de la Famille, se sont coalisés avec le ministère de tutelle. Les salles de permanence, médiathèques et espaces sportifs sont ainsi mobilisés pour proposer des activités d'encadrement, d'étude autonome, de lecture ou des clubs culturels.

En opérant ce retour en force sur le terrain de la sécurité, de la logistique et de la discipline interne, l'État ne se contente pas de gérer une simple rentrée. Il réaffirme le rôle sacré de l'école publique comme sanctuaire du savoir et pilier de la nation. La réussite de ce pari repose indubitablement sur le maintien de cette vigilance au quotidien, mais la dynamique impulsée dès les premiers jours redonne déjà à l'institution éducative la dignité et la sérénité.