Nigeria: Terra mène un tour de table d'un million de dollars pour la start-up nigériane de cybersécurité Aeon

La start-up nigériane spécialisée dans la cybersécurité, Aeon, a levé 1 million de dollars dans le cadre d'un tour de table de pré-amorçage mené par la société de technologies de défense Terra Industries. Resilience17, le fonds d'investissement d'Olugbenga Agboola, cofondateur et PDG de Flutterwave, a également participé à ce tour aux côtés d'autres investisseurs.

Fondée par Samuel Ogbonyomi, Ben Eluan et Alex Idowu, Aeon développe des logiciels de cybersécurité destinés aux banques, aux entreprises du secteur de l'énergie, aux gouvernements, aux forces armées et à d'autres organisations exploitant des infrastructures critiques. Sa plateforme allie la sécurité des réseaux et des données à des outils permettant de surveiller et de corriger les vulnérabilités au sein des logiciels, des systèmes cloud et des appareils.

Cet investissement fait suite à un projet pilote mené entre Aeon et Terra au début de l'année 2026. Les deux entreprises ont désormais constitué une coentreprise commerciale qui associera les systèmes de sécurité physique de Terra aux produits de cybersécurité d'Aeon. Elles prévoient de décrocher conjointement des contrats auprès de gouvernements et d'entreprises à travers l'Afrique et d'autres marchés du Sud.

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Terra développe des systèmes autonomes destinés à protéger les infrastructures et les actifs militaires. Son investissement dans Aeon étend ce modèle à la sécurité numérique, permettant ainsi aux clients de faire face aux menaces physiques et cybernétiques dans le cadre d'une même relation commerciale. Aeon prévoit de positionner sa technologie comme une infrastructure que les organisations peuvent utiliser pour gérer leurs opérations de sécurité sans avoir à recourir à plusieurs systèmes distincts.

L'entreprise fait son entrée sur un marché où les risques cybernétiques ne cessent d'augmenter. INTERPOL estime que les incidents cybernétiques ont causé plus de 3 milliards de dollars de pertes à travers l'Afrique depuis 2019, les secteurs de la finance, de la santé, de l'énergie et des administrations publiques figurant parmi les plus touchés. Aeon utilisera ce financement pour développer son produit et étendre ses déploiements auprès de Terra et d'autres clients.

Points clés à retenir

Cet accord est remarquable car Terra n'investit pas dans Aeon uniquement en tant que bailleur de fonds. Les deux entreprises mettent en place un modèle commercial commun qui associe sécurité physique et sécurité numérique pour une même clientèle. Terra protège les installations, les infrastructures et autres actifs grâce à des systèmes autonomes, tandis qu'Aeon est conçu pour protéger les réseaux, les logiciels et les données dont dépendent ces actifs.

Cela ouvre à ces deux entreprises la voie vers des contrats avec les pouvoirs publics, l'armée et les grandes entreprises, où les risques physiques et cybernétiques se recoupent de plus en plus. Aeon s'attaque également à un autre problème de cybersécurité : les organisations utilisent souvent de nombreux outils distincts qui ne leur offrent pas une vue d'ensemble de leur exposition aux risques.

Sa plateforme vise à combiner la surveillance et la réponse sur l'ensemble des réseaux, de l'infrastructure cloud, du code et des terminaux. Ce tour de table d'un million de dollars reste modeste pour une entreprise de cybersécurité ciblant les pouvoirs publics et les grandes institutions ; sa réussite dépendra donc de la capacité à transformer les projets pilotes en contrats et à prouver que la technologie fonctionne dans différents environnements.

Les relations existantes de Terra pourraient contribuer à atténuer ce problème d'acquisition de clients. Si ce partenariat porte ses fruits, Aeon pourrait se développer grâce au réseau de Terra dans les domaines de la défense et des infrastructures, tandis que Terra ajouterait la cybersécurité à son offre de produits sans avoir à développer cette capacité en interne.