Congo-Brazzaville: Vie syndicale - Un échange sur le leadership transformationnel des femmes d'Afrique

L'atelier sous-régional des femmes éducatrices a été ouvert, le 28 septembre, à Brazzaville sur le thème « Améliorer le leadership des femmes et des jeunes éducatrices à travers la boîte à outils du Réseau africain des femmes en éducation (Rafed) » par le secrétaire général de la Fetrasseic, Basile Ngoli.

L'objectif de l'atelier est d'accroître la connaissance et la compréhension des enseignantes syndicalistes sur les questions d'égalité des genres afin de renforcer leur volonté politique et leur engagement. Elles assurent également l'apprentissage, la collaboration, la communication efficace entre les pairs, le renforcement des capacités des femmes afin d'augmenter leur participation active dans le syndicat et à occuper des postes de responsabilités.

L'atelier vise aussi à améliorer les connaissances des responsables de genre sur les concepts genre et de leaders syndicaux sur la Convention 190 de l'OIT relative à la violence et le harcèlement dans le monde du travail, l'égalité du genre, la violence basée sur le genre et la participation des femmes dans les activités syndicales.

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La formation regroupe les femmes syndicalistes venues du Tchad, de la République démocratique du Congo, du Gabon, de la Centrafrique, du Burundi, du Rwanda, du Cameroun et du Congo, pays hôte, issues de différents réseaux d'Afrique centrale, de l'Ouest, de l'Est ainsi que de l'Afrique australe. Les enseignements porteront sur le leadership transformationnel à l'aide de la boite à outil du Rafed, la compréhension de la Convention 190 de l'OIT, présentation des documents sur le Power point, un échange d'expériences des différents pays ainsi que l'identification des difficultés.

La cérémonie d'ouverture a été marquée par plusieurs allocutions ainsi que la lecture de la déclaration du directeur régional de l'international de l'éducation Afrique lue par la coordonnatrice du Resac, Hélène Nekarmbaye. La secrétaire chargée de la communication des femmes syndicalistes de la Fetrasseic, Flore Bampé Okongo, a rappelé la place de l'éducation dans la transformation de la société.

La rencontre des femmes, poursuit-elle, constitue un moment d'échange, de solidarité et de renforcement de leur engagement commun en faveur de la promotion des droits des femmes enseignantes en vue de leur épanouissement professionnel. « Ensemble nous pouvons renforcer les capacités des femmes, encourager leur participation aux instances de décision, lutter contre toutes les formes de discrimination et de violence, contribuer à bâtir un environnement éducatif plus juste, inclusif et respectueux de la dignité de chacune », a-t-elle indiqué.

La coordonnatrice du Resac, Hélène Nekarmbaye, représentant du directeur régional de l'international de l'éducation Afrique insiste dans sa déclaration sur l'importance de la formation qui est une occasion précieuse de renforcer leur engagement collectif en faveur des syndicats de l'éducation inclusive, démocratique et sensible au genre.

« Les femmes et les jeunes éducatrices et éducateurs sont au coeur de l'avenir de nos syndicats. Nous devons donc créer les conditions nécessaires à leur participation effective, au développement de leurs capacités de leadership et à leur contribution active aux processus décisionnels à tous les niveaux », a déclaré le directeur régional.

Selon lui, la boite à outils du Rafed offre des orientations pratiques pour traduire notre engagement en faveur de l'égalité des genres en actions concrètes. L'égalité de genre ne doit pas demeurer un simple principe inscrit dans nos politiques et nos constitutions. Elle doit se refléter dans nos structures, nos pratiques de leadership et nos processus décisionnels quotidiens

Pour lui, l'un des principaux axes de cette formation est le mentorat des jeunes éducatrices et éducateurs. Le mentorat est un outil puissant de transmission des connaissances, de renforcement de la confiance en soi et de création de voies d'accès pour la prochaine génération de dirigeantes et dirigeants syndicaux.

Le secrétaire général de la Fetrasseic, Basile Ngoli, a rappelé dans son allocution d'ouverture que la formation sur le renforcement des capacités managériales des enseignantes syndicalistes de l'Afrique centrale permettra aux éducatrices d'acquérir les nouvelles aptitudes managériales pour bien gérer les structures syndicales et de mener des échanges crédibles avec les employeurs.

« La Fetrasseic entreprend avec le comité féminin le plaidoyer avec le gouvernement en vue de la ratification par le Congo de la Convention 190 de l'OIT », a-t-il annoncé.