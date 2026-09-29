Congo-Brazzaville: Pointe-Noire - Les transporteurs de bus débrayent

29 Septembre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par La Rédaction

Les transporteurs des bus de la ville océane sont en grève. Selon les usagers, cette grève serait lié au décès d'un contrôleur de bus, succombé la semaine dernière à la suite des coups et blessures qui seraient perpétrés par les agents de l'ordre lors de l'opération de contrôle des tarifs de transport en commun.

Face à l'augmentation des prix et au phénomène des demi-terrains par les chauffeurs de bus à cause de la pénurie de carburant, l'État par l'entremise des forces de l'ordre a déployé des agents pour faire respecter les tarifs du transport en commun.

Cependant, sur le terrain, certains chauffeurs et controleurs de bus n'admettent pas les mesures de l'Etat. Le prix du bus à Pointe-Noire est passé de 200 à 500 FCFA pour les trajets Fond Tié-Tié-Thystère ; Grand marché-Thystère ; centre-ville-Thystère ; Patra- centre-ville et Ngoyo /Grand-marché. Profitant de cette grève, les taxis-motos et les taxis font de bonnes affaires.

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Toutefois, cette situation ne profite pas aux usagers qui ont lancé un cri d'alarme aux autorités. « Je suis coincé ici à Nvon-Nvon depuis 6 heures, alors que je devais ouvrir mon étalage depuis 7 heures, les autorités doivent trouver une solution le plus tôt possible à ce problème de transport », a indiqué une commerçante à l'arrêt Nvon-Nvon.

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