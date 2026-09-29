Congo-Brazzaville: Vie des partis - le RDPS prépare son congrès

Les instances dirigeantes du Rassemblement pour la démocratie et le progrès social (RDPS) ont tenu leurs assises du 25 au 27 septembre à Pointe-Noire, sous la présidence de Jean-Marc Thystère Tchicaya, président dudit parti. Des sessions de travail qui préparent le quatrième congrès ordinaire du RDPS à venir.

La conférence des secrétaires fédéraux du RDPS a préparé la session ordinaire du bureau politique qui a été suivie par celle du comité directeur, deux activités dirigées par Jean-Marc Thystère Tchicaya, président du parti, qui a déclaré en ouvrant les travaux de la session ordinaire du bureau politique que « La session du bureau politique comme celle du comité directeur s'inscrivent dans le respect de la feuille de route adoptée par le comité directeur du RDPS lors de sa session extraordinaire du 13 décembre 2025. Cette feuille a fixé le cap clair : poursuivre la restructuration et la redynamisation de notre parti et créer les conditions organisationnelles et matérielles nécessaires à la tenue de notre 4e congrès ordinaire ».

Le comité directeur du RDPS, organe décisionnaire du parti dans l'intervalle du Congrès, qui a pour entre autres attributions d'apprécier le chemin parcouru par le parti, de constater, décider et fixer le cap, a tenu le 27 septembre sa session ordinaire dans la salle de conférences du Conseil congolais des chargeurs. « Les présentes assises du comité directeur vont baliser la voie qui va conduire le parti à son 4e congrès ordinaire, lequel doit être un moment de clarification politique permettant de préciser nos orientations, notre projet et la contribution que le RDPS entend apporter au Congo dans les prochaines années. Le RDPS doit assumer pleinement sa part au sein de la majorité présidentielle », a-t-il fait savoir.

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Et d'ajouter : « Concernant le fonctionnement de notre organisation politique, le RDPS accomplit un travail important depuis 2024, notamment avec la restructuration des fédérations à travers la tenue des conventions fédérales qui ont permis de renouveler les instances intermédiaires et de créer une dynamique au sein du parti. Toutefois, a-t-il indiqué, cet effort doit être prolongé jusqu'aux sections et structures de base ».

Ainsi, après débats, échanges francs, empreints de responsabilité, les membres du comité directeur du RDPS ont adopté avec amendements le rapport d'activités de la coordination nationale relatif à la mise en oeuvre de la feuille de route du RDPS, période allant de décembre à septembre 2026. L'ordre du jour du 4e congrès ordinaire a été également adopté sans amendement.

Examinant la requête relative à l'application de l'article 16 du règlement intérieur, le comité directeur a mandaté le bureau politique à agir en lieu et place du comité directeur pour mener toutes les opérations relatives à la préparation du congrès. Les membres du comité directeur du RDPS ont également adopté la motion de soutien à son excellence Denis Sassou N'Guesso, président de la République, chef de l'Etat et celle de confiance à Jean-Marc Thystère Tchicaya, président du RDPS. « Cette session nous a donc permis d'évaluer, d'amender et de décider. Il nous appartient désormais de traduire ces décisions dans les faits. Le délai qui nous sépare du 4e congrès est court. Il nous impose travail, rigueur, cohésion et sens de priorité.

Nos structures vont poursuivre leur mobilisation, nos instances, exercer pleinement leurs responsabilités. Chacun doit connaitre la part qui lui revient dans la mise en oeuvre des orientations à venir. Nous devons ainsi préparer notre 4e congrès avec méthode, dans l'unité et la discipline afin d'en faire un moment de clarification, de renouvellement et de projection politique. Nous avons désormais un cap des orientations et des responsabilités établies. A nous de les faire vivre avec constance et efficacité jusqu'à notre 4e congrès ordinaire », a conclu Jean-Marc Thystère tchicaya.