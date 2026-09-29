Congo-Brazzaville: Handball - La capitale abrite les championnats nationaux 2026

La Fédération congolaise de handball (Fécohand) a lancé, le 27 septembre, au gymnase Nicole-Oba de Brazzaville, les 23e et 54e éditions des championnats nationaux seniors et juniors. Lors de la journée inaugurale, le public a assisté à des rencontres alléchantes.

Le temple du handball congolais vibre actuellement au rythme des meilleures équipes et clubs seniors et juniors des différentes ligues départementales. En match d'ouverture, Étoile du Congo seniors hommes a battu Caïman (33-16). Du côté des Dames, HB Kali a dominé Étoile du Congo (31-20). Plusieurs autres rencontres des juniors ont eu lieu lors de cette première journée.

Plus d'une vingtaine d'équipes et clubs, dans toutes les catégories et versions, participent à la compétition. Il s'agit entre autres de Caïman, AS Otoho, AS Neto, Diables noirs pour Brazzaville ; Dady Sport et Ctahb pour Pointe-Noire ; Sonocc et Espérance pour la Bouenza, JSL pour la Likouala, Académie pour la Lékoumou, Ased pour les Plateaux, JSE et Caïman pour la Cuvette-Ouest ; Étoile pour le compte de la Sangha et bien d'autres. La clôture de l'édition 2026 de ces plus grandes compétitions du handball congolais pour le compte de la saison sportive 2025-2026 est prévue pour le 4 octobre prochain.

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Notons que la cérémonie d'ouverture de ces championnats nationaux a été présidée par le directeur général des Sports, Jean Robert Bindelé, accompagné du premier vice-président du Comité national olympique et sportif congolais, André Blaise Bollé, ainsi que de la présidente de la Fécohand, Linda Noumazalaye. Le public est appelé à prendre d'assaut les gradins du gymnase Nicole-Oba à Talangaï puisque l'entrée est gratuite.