Congo-Brazzaville: Littérature - Benoît Moundélé-Ngollo présente «Les incorrigibles ou les tabacs de la même pipe»

La présentation du 25e ouvrage de 102 pages de Benoît Moundélé-Ngollo, publié aux éditions Okiera, a eu lieu la semaine dernière dans la salle de conférence de l'université Marien-Ngouabi à Brazzaville. L'auteur célébrait en même temps son 83e anniversaire.

Dans ce livre divisé en deux parties, l'auteur parle des personnages qui sont connus dans leur entourage, par des ressemblances et des traits de caractère communs. La première partie de ce livre parle des problèmes fondamentaux. La deuxième partie, par contre, parle de la forme ou du style littéraire utilisé par l'auteur pour écrire ce livre. En effet, dans ce livre, Benoît Moundélé-Ngollo, a longuement parlé des caractéristiques et des attributs communs par lesquels on connaît les incorrigibles, les têtus antidémocrates, les obstinés et les psychorigides. Ces personnages, selon lui, sont reconnaissables aussi bien dans le livre que dans la nature où ils existent sous la forme bestiale et sous la forme humaine. Ce sont les tabacs de la même pipe.

Après le mot de l'éditeur, le Dr Ndinga Itoua, le Dr Rosin Loemba a présenté cet ouvrage de 102 pages, le vingt-cinquième de l'auteur, sous le regard attentif de l'assistance, avant que le Pr Dieudonné Moukouamou Mouendo ne fasse la critique du livre sous la modération de Willy Goms.

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Pour l'auteur, si en lisant ce livre des lectrices et des lecteurs s'y reconnaissent comme étant les représentants de ces personnages, cette découverte sera le fruit de leur honnêteté à reconnaître la vérité, devant leur propre conscience, et non pas le fruit ou le désir de l'auteur, à vouloir dévoiler leurs travers et leurs défauts. A cet effet, qu'ils assument donc seuls leur nature de personnages incorrigibles, partant leur entêtement permanent à ne jamais vouloir changer leurs défauts et leurs travers dans la société où ils vivent. L'auteur a décliné sa responsabilité, quant aux conséquences imprévisibles, bonnes ou mauvaises, qui pourront découler de la lecture de ce qui est écrit dans ce livre.

Dans le premier strophe, les personnages dont il est question dans ce livre, à savoir les incorrigibles têtus, appartiennent à toutes les catégories sociétales, allant des religieux pédophiles, aux affairistes immoraux, en passant par les politiciens corrupteurs, détourneurs des deniers publics. Ils sont sans retenue et sans gêne. «Ne leur donnez surtout pas des conseils, pour qu'ils changent leur comportement détestable, car non seulement ils ne vous écouteront pas, mais ils prendront ces conseils comme étant la preuve de la jalousie que vous nourrissez envers eux, à cause de leur prétendue réussite ou de leur prétendu succès dans la société moderne actuelle dans laquelle des vauriens passent pour des gens qui valent quelque chose», écrit Benoît Moundélé-Ngollo.

En définitive, l'auteur pense qu'on ne peut pas en tirer une seule conclusion qui serait acceptée par tous. Tout lecteur peut donc tirer une ou plusieurs conclusions à sa convenance. Cela dit, ces conclusions seront toutes discutables, à n'en point douter.

Né le 22 septembre 1943 à Sainte Radegonde (Tsambitso) dans le district d'Oyo, département de la Cuvette, Benoît Moundélé Ngollo est un général de division admis à la retraite. De 1970 à 2015, en plus de ses fonctions de militaire, il a plusieurs fois exercé des fonctions administratives.