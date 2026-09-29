Angola: Le gouvernement signe trois accords pour stimuler des projets dans le secteur des transports

Luanda — Trois instruments juridiques ont été signés ce lundi à Luanda, dans le cadre de la deuxième édition du sommet « Angola Hub Transport and Logistics Summit » (AHTLS) 2026, afin de stimuler le développement du corridor de Malanje et la mobilité électrique.

L'un des accords, conclu entre le Ministère des Transports et la Société financière internationale (IFC), vise à structurer un projet de partenariat public-privé (PPP) pour la modernisation et l'augmentation de la capacité ferroviaire entre le port de Luanda et Malanje.

Grâce à cet instrument, l'IFC fournira une assistance technique pour la structuration du projet et le processus de sélection du partenaire privé, dans le but de renforcer la connectivité et l'efficacité logistique.

Le deuxième instrument, signé entre le Ministère des Transports, le Fonds souverain d'Angola et OPAIA Motors, pose les bases du programme ONDJILA GREEN, qui prévoit, dans une première phase, l'installation de deux mille bornes de recharge pour véhicules électriques sur l'ensemble du territoire national.

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Ce programme vise à promouvoir la mobilité électrique, la transition énergétique et le développement des compétences techniques nationales.

Enfin, le protocole d'accord entre le Ministère des Transports et Hemera Capital Partners prévoit la création d'une plateforme numérique, appelée « Data Room », destinée à mettre à la disposition des institutions financières des informations organisées sur des projets stratégiques sélectionnés par le ministère.

La plateforme sera gérée par Hemera Capital Partners, qui soutiendra également la préparation et la structuration financière des projets, afin de faciliter la mobilisation de ressources pour des investissements dans les secteurs des transports, de la logistique et des infrastructures.

Le sommet « Angola Hub Transport et Logistique 2026 » se tient sous le thème « Connecter les marchés, les personnes et les opportunités », réunissant des représentants du gouvernement, des opérateurs économiques, des institutions financières ainsi que des partenaires nationaux et internationaux.

L'événement rassemble des entreprises issues des secteurs ferroviaire, portuaire, maritime, aérien et logistique, offrant ainsi un cadre de dialogue sur les investissements nécessaires pour améliorer l'efficacité des chaînes d'approvisionnement et la compétitivité des économies africaines.

Selon les organisateurs, la participation d'entreprises et d'institutions extérieures à la région de la SADC renforce également la dimension internationale de l'événement et sa capacité à rapprocher l'Angola de partenaires commerciaux et financiers issus de diverses régions du monde.

Le programme prévoit par ailleurs des débats sur l'innovation, la durabilité, la transformation technologique et le renforcement des compétences professionnelles, autant d'aspects jugés essentiels pour le développement futur des transports et de la logistique.

Cette deuxième édition du sommet « Angola Hub Transport et Logistique » vise ainsi à s'imposer comme une plateforme de coopération économique, de création de partenariats et de promotion des opportunités d'investissement en Angola et dans la région.