Angola: Un ministre d'État échange avec les exposants du Sommet sur les transports et la logistique

Luanda — Le ministre d'État et chef de la Maison civile du Président de la République, Dionísio da Fonseca, a visité ce lundi le site de la 2e édition de l'Angola Hub Transport and Logistics Summit (AHTLS) 2026, à Talatona (Luanda), où il a échangé avec les exposants et les opérateurs du secteur.

La cérémonie d'ouverture a été marquée par des intermèdes culturels et par le déploiement des drapeaux des 18 pays membres de la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC), lors d'un défilé solennel précédant les discours officiels.

Une vidéo présentant les réalisations du ministère des Transports au cours des cinq dernières années a également été projetée.

À cette occasion, le ministre d'État a effectué une visite guidée de l'exposition officielle du sommet, accompagné du ministre des Transports, Ricardo Viegas de Abreu, et des responsables de l'événement.

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Le représentant du gouvernement a parcouru les espaces d'exposition et a pris connaissance des projets, solutions et services présentés par les entreprises et institutions participant au sommet.

La visite a également permis de découvrir des initiatives liées aux secteurs des transports, de la logistique et des infrastructures, des domaines mis en avant lors de cette édition de l'AHTLS.

L'Angola Hub Transport & Logistics Summit 2026 se tient jusqu'au 30 de ce mois sous le thème « Connecter les marchés, les personnes et les opportunités », réunissant des représentants du gouvernement, des opérateurs économiques, des institutions financières ainsi que des partenaires nationaux et internationaux.

Le sommet accueille des entreprises des secteurs ferroviaire, portuaire, maritime, aérien et logistique, offrant ainsi un espace de dialogue sur les investissements nécessaires pour améliorer l'efficacité des chaînes d'approvisionnement et la compétitivité des économies africaines.

Selon les organisateurs, la participation d'entreprises et d'institutions extérieures à la région de la SADC renforce également la dimension internationale de l'événement et sa capacité à rapprocher l'Angola de partenaires commerciaux et financiers issus de diverses régions du monde.

Le programme comprend par ailleurs des débats sur l'innovation, la durabilité, la transformation technologique et le renforcement des compétences professionnelles, autant d'aspects jugés fondamentaux pour le développement futur des transports et de la logistique.

Cette deuxième édition de l'Angola Hub Transport & Logistics Summit vise ainsi à s'imposer comme une plateforme de coopération économique, de création de partenariats et de promotion des opportunités d'investissement en Angola et dans la région.