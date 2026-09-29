Maroc: Au pays, l'avocate Fatima Ezzahra El Mansouri nommée cheffe du gouvernement

29 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le roi du Maroc, Mohammed VI, a nommé, mardi, l'avocate Fatima Ezzahra El Mansouri cheffe du gouvernement, selon plusieurs médias, dont Maghreb Arabe Presse, l'agence de presse officielle du royaume.

La nouvelle Première ministre exerçait jusque-là les fonctions de ministre l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville.

Âgée de 50 ans, elle est la première femme à diriger le gouvernement marocain.

Inscrite au barreau de Marrakech depuis 2005, Fatima Ezzahra El Mansouri est titulaire d'un certificat de droit anglo-saxon de Pace University (États-Unis d'Amérique), d'un diplôme d'études approfondies de droit des contrats d'affaires de l'Université de Montpellier (France) et d'une licence de droit privé de l'université Mohammed-V de Rabat (Maroc).

Elle est membre du Parti authenticité et modernité (PAM), qui a obtenu le plus grand nombre de sièges aux élections législatives du jeudi 23 septembre.

Coordonnatrice du PAM, Fatima Ezzahra El Mansouri a débuté sa carrière politique en 2007. Elle a été présidente du conseil communal de Marrakech et du conseil national du Parti authenticité et modernité.

Élue députée en 2011, Fatima Ezzahra El Mansouri avait été réélue en 2016.

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