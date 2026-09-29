Sénégal: Dakar dit suivre avec une 'attention particulière' la situation de la basketteuse sénégalaise détenue aux Etats Unis

Dakar — Le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a déclaré, mardi, suivre avec une attention particulière, la situation de la basketteuse sénégalaise, Aminata Seck, détenue par les services de l'immigration américains.

"Le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur suit avec une attention particulière la situation de notre compatriote Aminata Seck, actuellement détenue aux États-Unis par les services américains de l'immigration", rapporte un communiqué du ministère rendu public.

La basketteuse sénégalaise de 26 ans, sociétaire de l'université du Kentucky, a été interpellée le 7 août par la police américaine de l'immigration (ICE) à l'aéroport Muhammad Ali de Louisville, dans le Kentucky. Elle devait rejoindre son équipe à New York pour un tournoi.

La diplomatie sénégalaise salue l'élan de solidarité des personnes qui, au Sénégal comme à l'étranger, se mobilisent et témoignent de leur préoccupation à l'égard de la compatriote.

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"Dès qu'elles ont été informées de la situation, les autorités diplomatiques et consulaires sénégalaises aux États-Unis ont entrepris les diligences nécessaires auprès des autorités américaines compétentes et suivent cette affaire de près, notamment en ce qui concerne les conditions de détention et l'état de santé de notre compatriote", a assuré le ministère.

Il souligne que les autorités diplomatiques demeurent également en contact avec les parties concernées afin de lui apporter, dans le respect des procédures en vigueur aux États-Unis, toute l'assistance consulaire requise.

Le ministère l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur demeure pleinement mobilisé et continuera de suivre l'évolution de la situation avec toute l'attention nécessaire, indique le communiqué.

Le mardi 22 septembre, dans un post, l'avocate de la basketteuse sénégalaise a alerté sur son état de santé tout en dénonçant les conditions de son arrestation.