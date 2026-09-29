Sénégal: Sécurité transfrontalière - La gendarmerie de Kédougou dotée en équipements de police technique

Kédougou — Des éléments de la section recherches et des unités territoriales de la légion de la Gendarmerie de Kédougou ont réceptionné, mardi, un lot de matériels de police scientifique et technique, destiné à renforcer leurs capacités opérationnelles, a constaté l'APS.

"Nous venons de réceptionner un lot de matériels de police scientifique et technique, qui va nous aider à renforcer les capacités opérationnelles des différentes unités de la légion de gendarmerie, notamment la section de recherches ou les brigades territoriales", a déclaré Mahamat Siga Diouf, chef d'escadron, commandant de la section de recherches de Kédougou.

Il s'exprimait lors de la cérémonie de réception du matériel à l'issue d'une formation des éléments de la section de recherches et des unités territoriales de la légion de Gendarmerie aux techniques d'identification criminelle.

Cette dotation s'inscrit dans le cadre du Projet de résilience et de stabilité des régions frontalières du Sénégal, du Mali et de la République de Guinée, qui s'articule principalement autour du programme Rézo (Renforcement de la résilience dans les zones frontalières).

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Le projet "Rézo-stabilité et cohésion", mis en oeuvre par l'ONG Coginta, est une initiative régionale financée par l'Union européenne pour une période allant de décembre 2024 à février 2028.

La cérémonie de dotation a enregistré la présence d'Ibrahima Dème, directeur pays de l'ONG Coginta et chef de bureau de Kédougou du projet RéZo-stabilité et cohésion ainsi que quatre experts.

Le chef d'escadron, commandant de la section de recherches de Kédougou, a remercié l'ONG Coginta pour le lot de matériels et la formation en identification criminelle dispensée par une équipe de quatre experts.

"Au total, onze éléments de la section de recherches et des unités territoriales de la légion de gendarmerie ont bénéficié, pendant quinze jours, d'un renforcement de capacités dans plusieurs domaines liés à l'exercice de leurs missions, notamment en matière de police scientifique, technique et criminalistique", a-t-il salué.

"Ils ont également suivi des sessions axées sur la gestion d'une scène de crime, l'exploitation des indices, la formalisation des actes d'enquête spécifiques (transports, saisies, réquisitions), ainsi que sur le cas particulier de la découverte d'un cadavre", a ajouté le chef d'escadron.

Le directeur pays de l'ONG Coginta, Ibrahima Dème a souligné que l'objectif de cette formation était de renforcer les compétences des éléments de la section de recherches et des unités territoriales de la légion de Gendarmerie de Kédougou à l'identification criminelle.

Il a invité les éléments de la légion de la Gendarmerie à s'approprier ce dispositif logistique et à consolider toutes les activités mises en oeuvre par le projet résilience et stabilité des régions frontalières (Sénégal, Mali, Guinée) - RéZo-stabilité et cohésion dans la région de Kédougou.

M. Dème a assuré que l'ONG Cognita allait continuer à accompagner les mécanismes d'alerte et de veille mis en place dans les zones frontalières, notamment du côté du Mali.

"L'objectif est de renforcer la collaboration entre les forces de défense et de sécurité et les communautés face à la menace terroriste et à l'extrémisme violent", a-t-il précisé.

La cérémonie a pris fin par une remise d'attestations et une démonstration sur "les techniques de gestion d'une scène de crime et de prélèvement d'indices".